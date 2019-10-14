Исчезнувшая Наталья Бочкарева рассказала, чем занималась последнюю неделю

Наталья Бочкарева, которая залегла на дно после скандала с наркотиками, рассказала, чем занималась последнюю неделю. В Инстаграме звезды сериала «Счастливы вместе» появился пост, в котором она продемонстрировала новую прическу.

natalia_bochkareva_official Бочкарева заявила, что всю неделю выступала на сцене

- Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу, - сообщила 39-летняя актриса. - Как раз перед этим заехала побаловать свои волосы. Мариночка, ты как всегда на высоте.

Ранее сообщалось, что после наркоманского скандала артистка старается не появляться на людях. Более того, она вывезла вещи из творческой школы-студии для одаренных детей, которую открыла не так давно и в которой преподавала сама. Также «Комсомолка» писала, что на нервной почке у Бочкаревой частично парализовало лицо и поднялась температура. Правда, позже знаменитость рассказала о своем самочувствии. Она заявила, что «чувствует себя хорошо». Наталья не стала скрывать свои дальнейшие планы, отмахнувшись фразой: «Вы скоро все узнаете».

Напомним, скандал с Натальей Бочкаревой разгорелся 28 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была актриса Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам. Позже актриса сорвала «Прямой эфир» Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Но на передачу не пришла. Ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица.