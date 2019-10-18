«Настойщий Освенцим»: 100-летняя Тамара Калинина пострадала от равнодушия медперсонала

Пациенты с трудом выживают в больницах

- Отделение сестринского ухода – это настоящий Освенцим, там невозможно находиться! А уход… нет там особого ухода, только кормят, - читательница «Комсомольской правды – Нижний Новгород» Наталья Ермилова возмущенно рассказывала об одном из отделений сестринского ухода Нижнего Новгорода.

Неприглядная обстановка уже давно бросалась в глаза Наталье Ермиловой. Она периодически навещает свою бывшую учительницу 100-летнюю Тамару Калинину, которая раньше была известным ученым Нижнего Новгорода и каждый раз отмечала равнодушие медперсонала, который обязан заботься о пациентах. Но волну негодования вызвало падение 100-летней пациентки в одном из отделений сестринского ухода в Сормове.

- У нее пол-лица сине-зеленого цвета, опухшее, на затылке огромная шишка, размером с апельсин, руки и ноги ободраны. Я когда ее только увидела – не узнала, - говорит Наталья Ермилова.

Тамара Калинина не может передвигаться самостоятельно и, только держась за поручни, может встать с кровати и добраться до туалета, который стоит недалеко. Медсестры, которые должны помогать своим пациентам, этого не делают. Да и сам туалет в последнее время оказался непригодным для использования.

- Палата очень маленькая, в ней помещаются две кровати, между которых стоит унитаз, и стол. Унитаз предназначается для не ходячих больных, таких как Тамара Евгеньевна, но соседка по палате, которая физически вполне нормальная, не хочет ходить в общий туалет и загаживает тот, что стоит в палате. Персонал его не чистит, и он настолько загажен, что туда невозможно ходить, - негодует Наталья Ермилова.

Говорят, что женщина, которая находится в одной палате с Тамарой Калининой, больна шизофренией и доставляет массу неприятностей своей пожилой соседке.

- Еду, которую приносят Тамаре Евгеньевне, она ворует. И об этом знает персонал! – говорит Наталья Ермилова. – Но забрать пакетик с едой, поставить его в холодильник, а потом вернуть Тамаре Евгеньевне во время ужина, они не хотят.

Недовольна Наталья Ермилова и уходом за Тамарой Калининой.

- Все ее тело в потнице, видимо, они не моют ее, - сокрушается бывшая ученица.

Плачевное положение не только в этом отделении сестринского ухода. По словам Натальи Ермиловой, до этого Тамара Калинина лежала в больнице на улице Костина.

- Это был настоящий Освенцим! Я когда зашла туда, мне сразу стало нехорошо. Высидеть больше часа я не смогла, хотя очень старалась, - вспоминает Наталья Ермилова. – В отделении очень душно, все окна закрыты, нигде не проветривалось, а по всему коридору было развешено мокрое белье, которое создавало сырость.

Кроме того, в этом отделении у Тамары Калининой пропали одежда и часы. По словам Натальи Ермиловой, там процветает воровство и постоянно пропадают тапочки и любые другие вещи.

Родственники бросили

До 100-летнего юбилея Тамара Калинина жила в своей квартире в Нижнем Новгороде. Родственники не особенно интересовались ее жизнью, и в быту ей помогала социальный работник. Несколько лет назад она переоформила свою квартиру на невестку, надеясь, что та не бросит ее в трудную минуту. Сын Тамары Калининой давно погиб, а других близких родственников у нее не было.

- В этом году родственники решили сделать ремонт в этой квартире, а ее отправили в сестринское отделение. Ремонт затянулся, и Тамара Евгеньевна несколько месяцев вынуждена скитаться по этим больницам, - вздыхает Наталья Ермилова.

Бывшая ученица не раз просила забрать Тамару Калинину домой, но родственники не торопятся этого делать. Не хотят они отдавать ее и в дом престарелых.

- Они говорят, что один день там стоит две тысячи рублей, а пенсия у Тамары Евгеньевны только 25 тысяч рублей в месяц. На полный уход не хватает, а доплачивать они не хотят, - говорит Наталья Ермилова.

Забыли о Тамаре Калининой и бывшие коллеги. А ведь она до 90 лет работала в университете имени Лобачевского, а в 1970-х годах работала в горьковском мединституте.

Еще в свой 100-летний юбилей Тамара Калинина читала вслух стихи собственного сочинения, которые вышли отдельной книгой, интересовалась массой вещей, а сегодня, по словам Натальи Ермиловой, почти не разговаривает и перестала читать.

Тамара Калинина читает свои стихи.

- За то время, пока она лежит в отделениях сестринского ухода, она очень сильно сдала не только физически, но и умственно, - сокрушается Наталья Ермилова. – Но самое страшное, что ухода за ней никого нет. И если она еще раз упадет, то уже может не выжить.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» отправила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области о состоянии отделений сестринского ухода.

- Отделение сестринского ухода осуществляет, в частности, следующие функции: обучение родственников или законных представителей пациента мероприятиям по уходу, осуществление ухода за пациентом (гигиеническое содержание помещения, в котором находится больной, поддержание надлежащего гигиенического состояния самого больного, забота о чистоте постельного белья и одежды, организация питания, оказание помощи при приеме пищи, при туалете, при различных болезненных состояниях, расстройствах, возникающих в процессе болезни и т.д.), динамическое наблюдение за его состоянием и контроль за витальными функциями, выполнение профилактических, диагностических и лечебных медицинских вмешательств по назначению врача, а также организация консультаций врачами-специалистами (при необходимости) по профилю основного заболевания и врачами других специальностей, оказание психологической помощи, - сообщили в министерстве.

Пожаловаться на работу отделения сестринского ухода больницы можно главному врачу медицинского учреждения, в котором находится отделение. Если предпринятые главврачом меры не удовлетворяют заявителя, можно обратиться в вышестоящие инстанции, телефоны которых размещены на информационных стендах медучреждений.

СПРАВКА КП

Калинина Тамара Евгеньевна родилась в 1919 году в городе Туруханске Красноярского края. Отец - член партии большевиков с 1906 года, был сослан царским правительством в Восточную Сибирь на вечное поселение. После смерти отца и тяжелого заболевания матери Тамара Калинина воспитывалась в детском доме для безнадзорных. С отличием окончила Горьковский университет в 1941 году по специальности физиолога. После окончания университета работала на Дальнем Востоке, в городе Комсомольск-на-Амуре, сначала зоотехником, а потом заведующей клинической лабораторией горбольницы. С 1946 года Тамара Евгеньевна начала научную работу на кафедре физиологии Горьковского университета, затем - в ИЭМе АМН СССР. После защиты кандидатской диссертации с 1951 по 1972 годах стала ассистентом, а затем доцентом кафедры нормальной физиологии Горьковского мединститута. В 1972 году защитила докторскую диссертацию. Затем Татьяну Калинину пригласили в Кемеровский медицинский институт заведовать кафедрой нормальной физиологии.

Интересы Тамар Калиной весьма обширны: она была неутомимой путешественницей, побывавшей с рюкзаком за плечами в Крыму и на Командорах, в Уральских горах и Швейцарских Альпах. Не каждый музей может похвастаться такой богатой коллекцией минералов, морских раковин, и всяческих других природных диковин, что собрана на квартире Тамары Евгеньевны. Она и поэтесса, и страстный книголюб, любитель и знаток классической музыки, кактусовод, художник, и еще многое другое. Кроме того, с помощью Тамары Калининой собран архив ученого, профессора-генетика Сергея Четверикова.