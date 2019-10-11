2019-10-11T18:54:10+03:00
Происшествия

В Кстове мотоциклист погиб во время следственного эксперимента

Сейчас полиция проводит доследственную проверку по данному факту [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Кстове мотоциклист погиб во время следственного эксперимента. ФОТО: "Типичный Нижний"В Кстове мотоциклист погиб во время следственного эксперимента. ФОТО: "Типичный Нижний"
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Настоящей трагедией закончился следственный эксперимент в городе Кстово – там, пытаясь воспроизвести события произошедшей аварии, погиб 31-летний мотоциклист. Мужчина уже много лет увлекался гонками и всегда свободно чувствовал себя на трассе.

В ходе эксперимента мотоциклист пытался воспроизвести события прошлогодней аварии. ФОТО: Типичный Нижний

В ходе эксперимента мотоциклист пытался воспроизвести события прошлогодней аварии. ФОТО: Типичный Нижний

- 9 октября в половине пятого вечера в дежурную часть поступило сообщение о том, что на первом километре автодороги Большая ЕльняОльгино во время следственного эксперимента по уголовному делу погиб водитель-статист мотоцикла Денис Б., - сообщает телеграмм-канал «Силовики». – Не справившись с управлением, он совершил ДТП. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Как говорится в сообщении, в ходе эксперимента полиция пыталась воспроизвести обстоятельства ДТП, произошедшего 23 августа 2018 года. Тогда на этом же участке трассы произошла авария с участием автобуса ПАЗ и мотоцикла Ямаха. Во время той аварии водителю мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью. Официальной информации по этому делу пока очень мало.

Ездой на мотоцикле мужчина занимался давно. Фото: СОЦСЕТИ

Ездой на мотоцикле мужчина занимался давно.Фото: СОЦСЕТИ

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате этой проверки будет дана юридическая оценка действиям всех участников событий.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего мотоциклиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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