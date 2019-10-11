Комедия «Девушки бывают разные» вышла в прокат с 10 октября

Премьера нового фильма Сарика Андреасяна («Землетрясение», «Защитники») «Девушки бывают разные» состоялась в Москве. В широкий прокат комедия, в которой одну из главных ролей исполнил нижегородец Артем Сучков, вышла 10 октября.

Съемочная группа фильма "Девушки бывают разные".

Субтильный блогер Гошик в исполнении Артема Сучкова - парень, в котором себя узнает каждый второй. За его развеселым блогом скрывается воспитанный скромняга, который преодолеет все свои комплексы, стоит ему встретить девушку своей мечты… или угрозу для своей жизни.

Илья Глинников и Артем Сучков с супругой.

Из всех актеров Артему «не повезло» больше всех: за время съемок в женском обличии к нему несколько раз подходили с предложением познакомиться.

-Будем считать, что это потому, что съемки были вечерние. А в темноте не так-то разглядишь, - смеется актер, вспоминая неловкие ситуации.

Хотя для режиссера эти попытки закадрить его кино-девушек стали отличным показателем: шутка работает!

В комедии «Девушки бывают разные» (16+) также сыграли: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Роман Попов, Дмитрий Власкин, Алена Чехова и Зоя Бербер.