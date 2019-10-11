Трассу М-7 «Волга» в Нижегородской области перекрыли больше, чем на два часа

На одной из самых оживленных трасс Нижегородской области М-7 «Волга» столкнулись две фуры. Авария произошла на 425 километре 11 октября в 13.20. После чего грузовики перегородили две полосы в сторону Москвы. По данным ГИБДД Нижегородской области, нет ни погибших, ни пострадавших.

Движение транспорта в сторону столицы было полностью перекрыто, поэтому ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород организовал временный объезд по трассе Р-158 через поселок Дружный, поселок Ольгино, далее по 22К-0125 через поселок Окский на М-7 «Волга».

После того, как сотрудники ГИДББ оформили ДТП, ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород стало растаскивать фуры. Для этого были задействованы шесть единиц спецтехники, в том числе погрузчик и две комбинированные машины. Сначала была освобождена одна полоса, по ней сразу же было пущено движение. А затем освободили и вторую полосу. И около 16.00 движение было полностью восстановлено.