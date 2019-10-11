Команда «Беркут-АПЗ» победила на детском турнире по хоккею с шайбой

Команда «Беркут-АПЗ» стала победителем традиционного межрегионального детского турнира по хоккею с шайбой среди юношеских команд 2007 г. р. на Кубок Арзамасского приборостроительного завода, проходившего с 4 по 6 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный».

Фото Елены Галкиной и Ксении Полушкиной.

Турнир не уступал по накалу страстей взрослым состязаниям. Жаркие ледовые баталии сопровождались криками болельщиков, воем пищалок и боем барабанов. На льду за главный приз - Кубок АПЗ - боролись команды «Беркут-АПЗ» (Арзамас), «Красные крылья», «Заречье» (Нижний Новгород), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Ярославич» (Ярославль), «Кстово» (Кстово). Многие из них - участники всероссийских юношеских первенств по хоккею.

На открытии состязаний ребят приветствовали представители власти города, руководства завода.

- АПЗ развивает спорт высоких достижений, - отметил зампредседателя Арзамасской городской думы, начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций предприятия Константин Аргентов. - Впервые провели турнир в 2017 году по инициативе генерального директора Олега Лавричева и главного инженера Дмитрия Климачева. Родителям и спортсменам понравился формат мероприятия, и в этом году турнир проводится уже в третий раз совместно с Федерацией хоккея Арзамаса. Руководством предприятия было принято решение поддержать хоккейный клуб «Беркут», сегодня у него новое название и высокая цель - начать выступать на всероссийском уровне.

Фото Елены Галкиной и Ксении Полушкиной.

Команды сыграли в один круг. Всего было 15 матчей. По календарю так сложилось, что судьба Кубка решалась в последней игре между командами «Беркут-АПЗ» и «Заречье».

В упорной и драматичной борьбе победу со счетом 3:2 одержали хозяева турнира.

- К сезону дети готовились летом в спортивном отряде лагеря «Журавли», на базе ФОБ «Снежинка», в ФОКе «Звездный». Сейчас тренируемся пять раз в неделю по полтора часа, - говорит тренер Андрей Аржаткин. - Нынешний турнир не уступает по накалу страстей играм КХЛ: огромная самоотдача игроков, слезы, напряжение. Первая игра далась тяжело, шайбу пропустили. А потом собрались и забили три! Огромное спасибо руководству завода за поддержку, мы не подведем.

Кубки, медали, грамоты и подарки, в том числе и сладкие, ребятам вручил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

- Наша команда сегодня постаралась и провела турнир на высоком уровне, - отметил Олег Вениаминович. - Ребята проявили волю к победе, настоящие мужские качества, победили заслуженно. Я очень доволен результатом. Будем расти дальше.

Итоги турнира:

1 место - «Беркут-АПЗ» (Арзамас).

2 место - «Ярославич» (Ярославль).

3 место - «Заречье» (Нижний Новгород).

Лучший бомбардир - Данила Горьков («Беркут-АПЗ»).

Лучший вратарь - Матвей Моренов («Заречье»).

Лучший нападающий - Иван Орехин («Ярославич»).

Лучший защитник - Никита Шмелев («Кстово»).

МНЕНИЕ

Анастасия Цыганова, родитель (команда «Беркут-АПЗ»):

- Мы болели за нашу команду всей семьей. Борьба на турнире серьезная, собрались сильные коллективы, и хоккей уже мы видели жесткий, взрослый. Приятно, что наши мальчишки из года в год повышают уровень своего мастерства. Спасибо за это спонсорам, отдельно Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который как никто поддерживает спорт.

Раймонд Шульте, главный судья турнира:

- Уровень турнира в этом году очень высокий. Это отражают результаты большинства матчей. Завершающая игра стала настоящим праздником как для болельщиков, так и для спортсменов.

Благодарность

Федерация хоккея Арзамаса, тренерский состав и родительский комитет команды «Беркут-АПЗ» выражают огромную благодарность руководству АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина», генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за поддержку и организацию турнира.