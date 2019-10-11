«Пострадает больше сотни домов»: В Автозаводском районе собираются проложить дорогу прямо по садовому товариществу

Первое СНТ в Горьковской области

В 1949 году, когда Нижний Новгород еще только восстанавливался после фашистских бомбардировок, в Автозаводском районе было создано первое в области садовое товарищество – СНТ-1 «Малышево». Оно стало символом новой мирной жизни. Получить здесь участки могли только лучшие работники Горьковского автозавода, настоящие передовики производства. С тех пор в товариществе сменилось пять поколений садоводов, на некоторых участках сложились целые династии. Однако в канун 70-летия СНТ все это оказалось на грани исчезновения.

- В 2010 году в генеральный план Нижнего Новгорода были внесены изменения, в соответствии с которыми территория нашего садового товарищества должна перейти в зону многоэтажного строительства и инженерно-транспортной зоны, - рассказал председатель правления садового товарищества Максим Томилин. – Конечно, после такого известия мы сразу бросились в администрацию, начали писать обращения к мэру. Но тогда нас успокоили – дескать, это только планы и ничего еще не решено. Нет ни технической документации, ни конкретного инвестора. Да и сам перевод земель состоится не раньше 2030 года.

Уже сейчас жители не могут прописаться в свои дома.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Взволнованные жители постепенно забыли о своих опасениях, и жизнь потекла своим чередом. Однако в этом году подзабытые градостроительные планы дали о себе знать. Первыми с нововведениями столкнулись садоводы, решившие прописаться в свои дома. Но не тут-то было.

- Как можно прописаться в садовом доме? Сначала нужно признать его жилым, а потом можно прописываться, - объяснил Максим Томилин. – Однако признавать наши дома жилыми в администрации отказываются, ссылаясь на то, что они находятся в зоне многоквартирной застройки и автомобильных дорог. За последнее время получено уже несколько таких отказов.

«Не строим планов на будущее»

На сегодняшний день на территории товарищества насчитывается 1023 участка. Почти треть из них – это уже не садовые домики, а полноценные коттеджи площадью от 100 квадратных метров. Однако официально статус жилых домов имеют не больше 70 зданий.

- Мне повезло – я смогла спокойно прописаться в свой дом, - рассказывает местная жительница Ирина Зубкова. – Сделать это удалось только благодаря тому, что я изначально оформляла свой дом как жилой. Теперь и я, и муж, и десятимесячный сынишка прописаны здесь.

Ирина Зубкова построила в СНТ дом, но до сих пор не уверена в своем будущем.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Впрочем, даже несмотря на прописку спокойно жить в своем доме Ирине не удается. До тех пор пока территории товарищества не возвращен прежний статус, будущее садоводов остается весьма туманным.

- Мы решились на такой шаг – родили ребенка, а теперь даже не знаем, что с нами будет, - переживает Ирина Зубкова. – Мы все в подвешенном состоянии – наши дома могут в любой момент снести и проложить дорогу. Дошло до того, что мы даже не решаемся покупать мебель – кто знает, пригодится ли она?

Если раньше эти разговоры были лишь возможной перспективой, то теперь они приобретают все более четкие очертания. Несколько месяцев назад в интернете появилась карта, на которой отмечены сразу несколько дорог, которые планируется проложить по территории садового товарищества.

Сейчас в садовом товариществе насчитывается больше тысячи участков.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Как нас заверили в администрации, межевание пока не проведено, - пояснил Максим Томилин. – Однако на генплане нарисована белая полоса дороги, которую планируется здесь проложить. Поскольку технической документации еще нет, то непонятно, сколько в ней будет полос. Однако уже сейчас по карте видно, что пострадает больше ста домов. А ведь дорога – это не только асфальтированная часть. Это и тротуары, и освещение, и сопутствующие коммуникации. А значит, пострадавших зданий может быть гораздо больше.

Более того, в перспективе такая дорога может быть не одна. По крайней мере, на генеральном плане отмечены сразу несколько перспективных направлений.

- Есть сама главная дорога, дублер улицы Гайдара. Она начинается с улицы Ореховой и выходит на Шнитникова, - пояснил Максим Томилин. - Но кроме нее есть еще три дороги, пересекающие улицу Гайдара. В результате, сады будут поделены на восемь кусков.

«Наши сады – легкие района»

К слову, волнует садоводов не только будущее их домов, но и экология всего района. Всего в нескольких сотнях метров от товарищества находится памятник природы «Малышевские гривы». Один неверный шаг при строительстве – и уникальные пойменные дубравы могут быть нарушены.

- Наши сады – это легкие Автозаводского района, - уверена нижегородка Марина Глухова. – Сюда приезжают отдыхать люди не только со всего района, но и со всего города. За 70 лет существования товарищества здесь выросли огромные деревья, в тени которых могут отдыхать и дети, и старики. А вместо этого всего здесь собираются построить очередные многоквартирные «скворечники».

В этом году СНТ исполняется 70 лет.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На прошедшей встрече жителей Автозаводского района с мэром города садоводы обратились к Владимиру Панову со своей бедой. После этого в администрации была создана рабочая группа по этому вопросу.

- Пока у нас прошло только одно заседание рабочей группы, которую возглавила руководитель аппарата главы города Людмила Кайнова, - рассказывает Максим Томилин. – Она имела скорее ознакомительный характер. Но нас заверили, что у администрации нет острой потребности в этой дороге. Однако окончательное решение так и не принято.

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода:

- Согласно схеме развития улично-дорожной сети Нижнего Новгорода от улицы Веденяпина параллельно улице Аркадия Гайдара через территорию СНТ №1 «Малышево» с выходом на улицу Ореховская предусмотрена перспективная магистральная улица районного значения – улица Героя Шнитникова. Проект планировки, проектная документация на строительство перспективной магистральной улицы районного значения не разработаны, сроки строительства еще не определены.