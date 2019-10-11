Музей истории «АПЗ» победил в межрегиональном конкурсе «Серебряные нити - Поволжье и Юг 2019»

Музей истории АО «Арзамасский приборостроительный завод» стал победителем межрегионального конкурса «Серебряные нити - Поволжье и Юг 2019» в номинации «Лучший корпоративный музей». В общей сложности в конкурсе участвовали 35 проектов.

Фото из архива музея истории АО «АПЗ».

- Мы впервые подали заявку, наравне с авторитетными представителями корпоративных коммуникаций и прессы, поэтому победить оказалось приятнее вдвойне, - рассказал директор музея Лилия Сорокина. - Корпоративный музей истории Арзамасского приборостроительного завода является не просто носителем информации об истории предприятия - фактически это его лицо, презентация. Соответственно, помимо функции ознакомления со славной историей АПЗ, музей выполняет имиджевую функцию, демонстрируя посетителям все сильные стороны предприятия. Судя по оценке экспертного совета конкурса, с этой задачей мы успешно справляемся.

Фото из архива музея истории АО «АПЗ».

Благодаря победе на региональном этапе музей АПЗ стал участником национального конкурса проектов «Серебряные нити-2019» в номинации «Лучший корпоративный музей промышленной компании/ непромышленной компании/ учреждения культуры и образования». Результаты конкурса будут объявлены в конце года.

СПРАВКА

Музей истории АО «АПЗ» открылся 14 сентября 2012 года, в день празднования 55-летия завода. За семь лет работы в нем побывали многие известные люди. Среди них губернатор Нижегородской области Г. Никитин, члены областного правительства, писатель, журналист А. Проханов; зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О. Бочкарев, замруководителя ФАС России Д. Фесюк, главный тренер сборной России по фехтованию И. Мамедов; народный артист России А. Розенбаум; президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион С. Поздняков и фехтовальщик-саблист, двукратный олимпийский чемпион С. Шариков, бывший руководитель космодрома «Байконур» В. Булулуков и многие другие.

С сентября 2012 по октябрь 2019 года проведено 1083 экскурсии. Музей посетили почти 17 тысяч человек. В экспозиции - 825 экспонатов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Просьба к приборостроителям, партнерам, посетителям музея и всем неравнодушным к заводской истории. Музей истории АПЗ в числе 44 конкурсантов участвует во втором всероссийском конкурсе «Корпоративный музей». Свои проекты также представили такие крупные компании и организации, как Газпром, Сбербанк, РЖД, Лукойл, Россети, Северсталь, Ингосстрах и другие.

Примите участие в интернет-голосовании, отдав свой голос за музей АПЗ в номинации «Общественное признание». Для этого необходимо зайти на сайт РАСО Пермь (raso.perm.ru) - «Проекты» - «Конкурс «Корпоративный музей» - «Голосование», зарегистрироваться на сайте и проголосовать за музей АПЗ. Голосование проходит с 1 по 30 октября. Ссылка на голосование http://raso.perm.ru/projects/corp-museum/voting/.