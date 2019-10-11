2019-10-11T16:00:32+03:00
Общество

Музей истории «АПЗ» победил в межрегиональном конкурсе «Серебряные нити - Поволжье и Юг 2019»

Благодаря этой победе завод стал участником национального конкурса проектов
Анна МИГАЛОВА
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Фото из архива музея истории АО «АПЗ».Фото из архива музея истории АО «АПЗ».
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Музей истории АО «Арзамасский приборостроительный завод» стал победителем межрегионального конкурса «Серебряные нити - Поволжье и Юг 2019» в номинации «Лучший корпоративный музей». В общей сложности в конкурсе участвовали 35 проектов.

Фото из архива музея истории АО «АПЗ».

Фото из архива музея истории АО «АПЗ».

- Мы впервые подали заявку, наравне с авторитетными представителями корпоративных коммуникаций и прессы, поэтому победить оказалось приятнее вдвойне, - рассказал директор музея Лилия Сорокина. - Корпоративный музей истории Арзамасского приборостроительного завода является не просто носителем информации об истории предприятия - фактически это его лицо, презентация. Соответственно, помимо функции ознакомления со славной историей АПЗ, музей выполняет имиджевую функцию, демонстрируя посетителям все сильные стороны предприятия. Судя по оценке экспертного совета конкурса, с этой задачей мы успешно справляемся.

Фото из архива музея истории АО «АПЗ».

Фото из архива музея истории АО «АПЗ».

Благодаря победе на региональном этапе музей АПЗ стал участником национального конкурса проектов «Серебряные нити-2019» в номинации «Лучший корпоративный музей промышленной компании/ непромышленной компании/ учреждения культуры и образования». Результаты конкурса будут объявлены в конце года.

СПРАВКА

Музей истории АО «АПЗ» открылся 14 сентября 2012 года, в день празднования 55-летия завода. За семь лет работы в нем побывали многие известные люди. Среди них губернатор Нижегородской области Г. Никитин, члены областного правительства, писатель, журналист А. Проханов; зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О. Бочкарев, замруководителя ФАС России Д. Фесюк, главный тренер сборной России по фехтованию И. Мамедов; народный артист России А. Розенбаум; президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион С. Поздняков и фехтовальщик-саблист, двукратный олимпийский чемпион С. Шариков, бывший руководитель космодрома «Байконур» В. Булулуков и многие другие.

С сентября 2012 по октябрь 2019 года проведено 1083 экскурсии. Музей посетили почти 17 тысяч человек. В экспозиции - 825 экспонатов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Просьба к приборостроителям, партнерам, посетителям музея и всем неравнодушным к заводской истории. Музей истории АПЗ в числе 44 конкурсантов участвует во втором всероссийском конкурсе «Корпоративный музей». Свои проекты также представили такие крупные компании и организации, как Газпром, Сбербанк, РЖД, Лукойл, Россети, Северсталь, Ингосстрах и другие.

Примите участие в интернет-голосовании, отдав свой голос за музей АПЗ в номинации «Общественное признание». Для этого необходимо зайти на сайт РАСО Пермь (raso.perm.ru) - «Проекты» - «Конкурс «Корпоративный музей» - «Голосование», зарегистрироваться на сайте и проголосовать за музей АПЗ. Голосование проходит с 1 по 30 октября. Ссылка на голосование http://raso.perm.ru/projects/corp-museum/voting/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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