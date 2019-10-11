«Комсомолка» наградила победителей проекта «Любимая марка-2019»

Три месяца на сайте «Комсомольской правды – Нижний Новгород» проходил конкурс «Любимая марка-2019», в рамках которого наши читатели присваивали номинации лучшим компаниям и предприятиям региона. За фаворитов отдали свои голоса порядка 38 тысяч жителей Нижегородской области.

В четверг, 10 октября, в ресторане Butch&Ductch состоялось торжественное награждение победителей. Именные статуэтки и дипломы получили 14 крупнейших компаний.

Именные статуэтки и дипломы получили 14 крупнейших компанийФото: Юлия ИСАЕВА

Итак, победителями стали:

Торговая марка «Витан» - номинация «Вкус детства»Поволжья»

ОАО «Дзержинский мясокомбинат» - номинация «Гордость

ПК «Камнеград Нижний Новгород» - номинация «Сделано на века»

Завод вкусных хлебов «Каравай» - номинация «Сделано с любовью»

Группа компаний «Гвин&Пин» - номинация «Широкий ассортимент»

ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» - номинация «Инновационный подход»

ЗАО «Арзамасский хлеб» - номинация «Семейный выбор»

Общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» - номинация «Память народа»

Сеть фитнес-клубов «Физкульт» - номинация «Здоровый образ жизни»

Компания «Деликатный переезд» - номинация «Образцовый сервис»

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - номинация «Открытие года»

Кредитно-потребительский кооператив «Лайто» - «Стабильность и уверенность»

«Сормовский хлеб» - номинация «Народный выбор»

ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» - «Уникальная технология».