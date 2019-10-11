«Комсомолка» наградила победителей проекта «Любимая марка-2019»
Три месяца на сайте «Комсомольской правды – Нижний Новгород» проходил конкурс «Любимая марка-2019», в рамках которого наши читатели присваивали номинации лучшим компаниям и предприятиям региона. За фаворитов отдали свои голоса порядка 38 тысяч жителей Нижегородской области.
В четверг, 10 октября, в ресторане Butch&Ductch состоялось торжественное награждение победителей. Именные статуэтки и дипломы получили 14 крупнейших компаний.
Именные статуэтки и дипломы получили 14 крупнейших компанийФото: Юлия ИСАЕВА
Итак, победителями стали:
Торговая марка «Витан» - номинация «Вкус детства»Поволжья»
ОАО «Дзержинский мясокомбинат» - номинация «Гордость
ПК «Камнеград Нижний Новгород» - номинация «Сделано на века»
Завод вкусных хлебов «Каравай» - номинация «Сделано с любовью»
Группа компаний «Гвин&Пин» - номинация «Широкий ассортимент»
ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» - номинация «Инновационный подход»
ЗАО «Арзамасский хлеб» - номинация «Семейный выбор»
Общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» - номинация «Память народа»
Сеть фитнес-клубов «Физкульт» - номинация «Здоровый образ жизни»
Компания «Деликатный переезд» - номинация «Образцовый сервис»
Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - номинация «Открытие года»
Кредитно-потребительский кооператив «Лайто» - «Стабильность и уверенность»
«Сормовский хлеб» - номинация «Народный выбор»
ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» - «Уникальная технология».
ИСТОЧНИК KP.RU