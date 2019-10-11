2019-10-11T12:37:52+03:00
Общество

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве образовательного комплекса

Уже известно, что комплекс на четыре тысячи мест будет построен к 2021 году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве образовательного комплекса.Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве образовательного комплекса.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту Владимиру Путину о строительстве регионального образовательного центра на четыре тысячи мест.

- Благодаря результатам демографической политики в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшее время, - отметил Владимир Путин. - И нам нужно быть к этому готовым, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе мы не только не ликвидируем третью и вторую смены в школах, но и они у нас будут нарастать. Поэтому делать это надо сейчас.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин сообщил, что строительство новых образовательных учреждений в регионе ведется в рамках национального проекта «Образование». Также в течение ближайших двух лет в Нижегородской области планируется реализовать концессионное соглашение по строительству крупного образовательного комплекса на четыре тысячи мест.

- Реализация такого проекта позволит решить такие злободневные проблемы как очередность при поступлении в школы и ликвидация второй смены обучения, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Рассчитываю, что, с учетом опыта группы компаний «Просвещение», создание образовательного центра повысит качество школьного образования, а также сможет объединить образовательный процесс с отдыхом и оздоровлением детей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, комплекс из трех образовательных центров в Нижнем Новгороде и на Бору планируется построить к 2021 году. Все составляющие этого комплекса будут объединены единой образовательной программой. При этом подготовка школьников будет состоять из двух ступеней: первая объединит начальную школу и учащихся 5-7 классов, а вторая – школьников с 8 по 11 классы. В ходе второй ступени подготовки большое внимание будет уделяться предпрофильной подготовке и ранней профориентации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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