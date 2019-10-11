2019-10-11T12:37:52+03:00
Общество

Папа Римский прислал письмо нижегородскому подростку

Пантифик подарил мальчику молитвенные четки
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Папа Римский прислал письмо нижегородскому мальчикуПапа Римский прислал письмо нижегородскому мальчикуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нижегородский 16-летний подросток получил письмо от Папы Римского Франциска, которое больше напоминало бандероль.

- Папа Римский Франциск попросил ответить от его лица. Он ценит, что вы написали ему письмо, и будет упоминать вас и вашу семью в своих молитвах. Он ценит чувства, которые побудили вас написать ему письмо, - говорилось в послании.

Кроме того, в конверте лежали молитвенные четки, которые, судя по письму, Папа лично освятил, и фотография Папы Римского Франциска с автографом.

Текст письма от Папы Римского Фото: СОЦСЕТИ

Текст письма от Папы РимскогоФото: СОЦСЕТИ

Письмо Пантифику мальчик написал ради интереса и быстро забыл об этом.

- В апреле, сидя на уроках, мы обсуждали с другом, что можно написать Папе Римскому, и что он отвечает. Конечно, понятно, что отвечает пресс-служба, но интерес это не убавило. Я написал ему о том, как я хочу стать католиком, почему, как я живу и какие у меня есть проблемы, - рассказал мальчик настоятелю католической церкви в Нижнем Новгороде. - Прошел месяц, и я уже думать забыл про это письмо, а сегодня я решил после долгого перерыва съездить в храм, я посмотрел фотографии, которые были выставлены, помолился, и вдруг начал задумываться о Ватикане и о том, каково быть Папой. Как мне кажется, это была "подсказка" от Бога. Размышления были недолгими, и вот, когда я приехал домой, по привычке заглянул в почтовый ящик, а там ПОСЫЛКА! Я е6 достал, смотрю, написано, что это мне, а сверху подпись: Апостольская Нунциатура. Я сразу все вспомнил. Я прямо прыгал от счастья и от любопытства в подъезде! Прибежав домой, начал распаковывать конверт, снимая фотографии.

Содержимое конверта Фото: СОЦСЕТИ

Содержимое конвертаФото: СОЦСЕТИ

Об этом радостном событии настоятель католической церкви в Нижнем Новгороде отец Георгий написал на страничке церкви в социальных сетях.

- Апостольская Нунциантура - это посольство Ватикана в Москве, поэтому у меня нет сомнений, что письмо подлинное, - рассказал отец Георгий "Комсомольской правде - Нижний Новгород". - Папа Римский открыт для общения. Есть его личное распоряжение - отвечать на все письма, адресованные ему. Но переписка ведется только в бумажном виде, Папа не пользуется электронной почтой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
Культовый артист и бывший губернатор американского штата Калифорния выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы «Ретро FM», которые задал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко
Новости 24
Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде
Опыт господдержки социального бизнеса распространят в Нижегородской области
Ресурсы от снижения долговой нагрузки направят на национальные проекты
Аэропорт «Стригино» допущен к приему пассажирских Boeing 777-200 и 777-300
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект создания межрегионального онкоцентра
Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат
Глеб Никитин: «Наша задача - увеличить продолжительность жизни людей»
Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября
Приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 12-13 октября
Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе