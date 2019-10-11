Папа Римский прислал письмо нижегородскому подростку

Нижегородский 16-летний подросток получил письмо от Папы Римского Франциска, которое больше напоминало бандероль.

- Папа Римский Франциск попросил ответить от его лица. Он ценит, что вы написали ему письмо, и будет упоминать вас и вашу семью в своих молитвах. Он ценит чувства, которые побудили вас написать ему письмо, - говорилось в послании.

Кроме того, в конверте лежали молитвенные четки, которые, судя по письму, Папа лично освятил, и фотография Папы Римского Франциска с автографом.

Текст письма от Папы РимскогоФото: СОЦСЕТИ

Письмо Пантифику мальчик написал ради интереса и быстро забыл об этом.

- В апреле, сидя на уроках, мы обсуждали с другом, что можно написать Папе Римскому, и что он отвечает. Конечно, понятно, что отвечает пресс-служба, но интерес это не убавило. Я написал ему о том, как я хочу стать католиком, почему, как я живу и какие у меня есть проблемы, - рассказал мальчик настоятелю католической церкви в Нижнем Новгороде. - Прошел месяц, и я уже думать забыл про это письмо, а сегодня я решил после долгого перерыва съездить в храм, я посмотрел фотографии, которые были выставлены, помолился, и вдруг начал задумываться о Ватикане и о том, каково быть Папой. Как мне кажется, это была "подсказка" от Бога. Размышления были недолгими, и вот, когда я приехал домой, по привычке заглянул в почтовый ящик, а там ПОСЫЛКА! Я е6 достал, смотрю, написано, что это мне, а сверху подпись: Апостольская Нунциатура. Я сразу все вспомнил. Я прямо прыгал от счастья и от любопытства в подъезде! Прибежав домой, начал распаковывать конверт, снимая фотографии.

Содержимое конвертаФото: СОЦСЕТИ

Об этом радостном событии настоятель католической церкви в Нижнем Новгороде отец Георгий написал на страничке церкви в социальных сетях.

- Апостольская Нунциантура - это посольство Ватикана в Москве, поэтому у меня нет сомнений, что письмо подлинное, - рассказал отец Георгий "Комсомольской правде - Нижний Новгород". - Папа Римский открыт для общения. Есть его личное распоряжение - отвечать на все письма, адресованные ему. Но переписка ведется только в бумажном виде, Папа не пользуется электронной почтой.