2019-10-10T14:03:18+03:00
Общество

Фото с изображением станции метро «Чкаловская» вошло в новую книгу канадца Кристофера Хервига

Путешественник признался, что ничего не слышал о Нижнем Новгороде до работы над этим проектом [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: http://metronn.ru/chkalovskayaФото: http://metronn.ru/chkalovskaya
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Канадский фотограф и путешественник Кристофер Хервиг включил фото с изображением станции метро «Чкаловская» в свою новую книгу под названием «Советские станции метро». В издание вошли самые красивые, по мнению автора, станции, созданные в советское время.

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Канадец Кристофер Хервиг включил снимок метро Чкаловская в свою новую книгу
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- Это станция метро «Чкаловская» в Нижнем Новгороде, о котором я, честно говоря, не слышал, пока не занялся этим проектом, - написал Хервиг в Инстаграме. - Во времена Советского Союза это был закрытый для иностранцев город, и назывался он Горьким. Принято считать, что самые крутые станции метро находились в Москве и Санкт-Петербурге. Однако я очень надеюсь, что те тринадцать городов, показанные в книге «Советские станции метро», убедят вас: в других городах есть на что посмотреть.

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В книге собрано более 15 тысяч фотографий интерьеров станций метро, построенных в 1930-1980 годах.
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В частности речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Минске, Ереване, Киеве, Тбилиси и других городах. В общей сложности в книге более 15 тысяч фотографий интерьеров станций метро, построенных в период с 1930 по 1980 годы.

СПРАВКА

«Чкаловская» - вторая станция нижегородской подземки. Она расположена на Автозаводской линии между станциями «Московская» и «Ленинская». Открытие станции состоялось 20 ноября 1985 года в составе первого пускового участка нижегородского метро «Московская» - «Пролетарская». Свое название получила по улице Чкалова, которая в свою очередь носит имя летчика Валерия Чкалова. Рядом со станцией находятся парк имени 1 Мая, главная станция детской железной дороги и стадион «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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