Нижегородский стадион вошел в десятку крупнейших в СНГ

Стадион «Нижний Новгород» вошел в десятку крупнейших стадионов в странах Содружества Независимых Государств, на которых играют сборные, участвующие в отборе на Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Таковы данные рейтинга, составленного ТурСтат.

- Футбольные стадионы в России, Азербайджане, Армении, Грузии и Украине входят в первую десятку по вместимости среди стадионов стран СНГ и ближнего зарубежья, составители рейтинга. – В частности, на стадионе в Нижнем Новгороде сборная России обыграла сборную Кипра в отборочном матче Евро 2020. На матче в тот день присутствовали свыше 42 тысяч зрителей.

КОНКРЕТНО

ТОП-10 стадионов в странах СНГ:

• стадион "Лужники" в Москве (81 тысяча зрителей)

• стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч зрителей)

• стадион «Олимпийский» в Баку (69 тысяч зрителей)

• стадион " Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (68 тысяч зрителей)

• стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч зрителей)

• стадион "Раздан" в Ереване (54 тысячи зрителей)

• стадион "Нижний Новгород" (45 тысяч зрителей) и

• стадион "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысячи зрителей)

• стадион "Металлист" в Харькове (40 тысяч зрителей)

• стадион "Калининград" (35 тысяч зрителей).