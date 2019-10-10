2019-10-10T13:42:22+03:00
Общество

Нижегородский стадион вошел в десятку крупнейших в СНГ

Лидирует в списке московский стадион «Лужники»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский стадион вошел в десятку крупнейших в СНГ.Нижегородский стадион вошел в десятку крупнейших в СНГ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стадион «Нижний Новгород» вошел в десятку крупнейших стадионов в странах Содружества Независимых Государств, на которых играют сборные, участвующие в отборе на Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Таковы данные рейтинга, составленного ТурСтат.

- Футбольные стадионы в России, Азербайджане, Армении, Грузии и Украине входят в первую десятку по вместимости среди стадионов стран СНГ и ближнего зарубежья, составители рейтинга. – В частности, на стадионе в Нижнем Новгороде сборная России обыграла сборную Кипра в отборочном матче Евро 2020. На матче в тот день присутствовали свыше 42 тысяч зрителей.

КОНКРЕТНО

ТОП-10 стадионов в странах СНГ:

• стадион "Лужники" в Москве (81 тысяча зрителей)

• стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч зрителей)

• стадион «Олимпийский» в Баку (69 тысяч зрителей)

• стадион " Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (68 тысяч зрителей)

• стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч зрителей)

• стадион "Раздан" в Ереване (54 тысячи зрителей)

• стадион "Нижний Новгород" (45 тысяч зрителей) и

• стадион "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысячи зрителей)

• стадион "Металлист" в Харькове (40 тысяч зрителей)

• стадион "Калининград" (35 тысяч зрителей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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