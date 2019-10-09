Главврач Борской ЦРБ Александр Смирнов назначен министром здравоохранения Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил главврача Борской ЦРБ Александра Смирнова министром регионального минздрава. Как уточнили в пресс-службе облправительства со ссылкой на главу региона, главной задачей назначенца станет реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение» и выполнение поручений главы государства по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам Никитина, Президент РФ Владимир Путин расставил основные приоритеты в работе системы здравоохранения, от эффективности которых зависят демография, продолжительность жизни людей и здоровье нации.

- До 10 января 2020 года необходимо разработать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, а до 2021 года - внедрить новую модель работы во всех детских поликлиниках региона и как можно скорее перевести на такие же стандарты взрослые поликлиники, - уточнил губернатор.

Глава региона также добавил, что в Борской ЦРБ, которую до недавнего времени возглавлял Александр Смирнов, имеется опыт внедрения новой модели поликлиники. В 2019 году реализованы еще два проекта и организована работа мобильного фельдшерско-акушерского пункта. Каждый год в стационарах больницы медпомощь получают свыше 16 тысяч пациентов. А через поликлинику проходят более 700 тысяч человек.

- Важным аргументом стал и огромный стаж административной работы у Александра Смирнова, - добавил Глеб Никитин. - Несколько лет он отвечал за всю социальную сферу целого региона. Уверен, новый министр сможет применить свой багаж знаний для формирования системы наставничества в медицине.

Теперь предстоит определиться с кандидатурами на посты замов Смирнова. В финальный этап конкурс прошли главный врач Мурманской городской детской поликлиники № 4 Светлана Белозерова, главврач городской больницы № 35 в Нижнем Новгороде Аркадий Денисенко и заместитель руководителя координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ Руслан Султанов.

СПРАВКА «КП»

Смирнов Александр Владимирович окончил Горьковский мединститут по специальности «лечебное дело». С 1983 по 1992 годы работал научным сотрудником клиники научно-исследовательского кожно-венерологического института. В то же время являлся членом президиума городского совета народных депутатов города Горький.

С 1992 по 1999 годы был главой управления здравоохранения нижегородской администрации. В 1998 году защитил диссертацию доктора медицинских наук, а в 1999 году занял пост директора департамента здравоохранения.

С 2001 по 2003 годы возглавлял Приволжский окружной медцентр, после чего занял должность главы департамента организации и развития медпомощи населению Минздрава РФ. С 2004 по 2005 годы занимал руководящие посты в медицинских страховых компаниях.

В 2006 году окончил Институт бизнеса и политики (Москва) по специальности «финансы и кредит». Тогда же возглавил управление здравоохранения Рязанской области. В 2009 году занял пост замглавы Новгородской области. Должность главврача Борской ЦРБ занимал с 2018 года.