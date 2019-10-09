«Сфотографируй себя голой»: 31-летний нижегородец развращал через интернет московских школьниц

Настоящую охоту на московских школьниц в прошлом году устроил 31-летний нижегородец Герман К. Через специальный анонимный чат он знакомился с малолетними девочками и просил их фотографироваться голыми.

- Первый случай произошел 31 августа 2018 года, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Тогда мужчина познакомился с 14-летней девочкой и принуждал ее к развратным действиям, заставляя делать фотографии и видеозаписи интимных частей тела. Все эти фотографии она передавала ему через это же приложение. Спустя пару месяцев такая же история произошла с 9-летней школьницей из Московской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчина уже арестован. Ранее судим он не был и в поле зрения правоохранительных органов не попадал.