2019-10-09T11:44:45+03:00
Происшествия

«Сфотографируй себя голой»: 31-летний нижегородец развращал через интернет московских школьниц

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»
Вероника КОТИК
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31-летний нижегородец развращал через интернет московских школьниц.31-летний нижегородец развращал через интернет московских школьниц.Фото: СОЦСЕТИ
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Настоящую охоту на московских школьниц в прошлом году устроил 31-летний нижегородец Герман К. Через специальный анонимный чат он знакомился с малолетними девочками и просил их фотографироваться голыми.

- Первый случай произошел 31 августа 2018 года, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Тогда мужчина познакомился с 14-летней девочкой и принуждал ее к развратным действиям, заставляя делать фотографии и видеозаписи интимных частей тела. Все эти фотографии она передавала ему через это же приложение. Спустя пару месяцев такая же история произошла с 9-летней школьницей из Московской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчина уже арестован. Ранее судим он не был и в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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