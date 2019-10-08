Мошенники развели на деньги отель, представившись заместителем мэра Нижнего Новгорода

Приезд высокопоставленных гостей, огромная выручка и великолепная реклама – на все это рассчитывали владельцы одного из нижегородских отелей на улице Пожарского, когда туда позвонила неизвестная дама, представившаяся заместителем мэра Нижнего Новгорода Натальей Казачковой.

- Около полудня 29 сентября к нам позвонила женщина, - рассказывала позднее сотрудникам правоохранительных органов администратор отеля Наталья Синчук (имя героини изменено – прим. Ред.) – Она представилась сотрудницей городской администрации Натальей Казачковой и сказала, что к нам в отель планируется заселить неких высокопоставленных гостей. Только для этого необходимо закупить специальные продуктовые наборы и алкоголь. Она дала номер телефона магазина на улице Белинского, где якобы уже были приготовлены эти наборы.

В точности исполнив поручение лже-Казачковой, девушка-администратор стала названивать по указанному номеру телефона. Там ее заверили, что обязательно привезут все заказанные продукты прямо в отель. Правда, для этого Наталья Синчук должна была перечислить 27 тысяч рублей через терминал по указанному номеру телефона.

- У меня нашлись только 15 тысяч рублей – я их и перечислила, - плакала позднее девушка. – Откуда мне было знать, что это мошенница?

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас полицейские изучают причастность предполагаемых мошенников к аналогичным преступлениям.