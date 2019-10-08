Нижегородские полицейские задержали пенсионера за отсутствие номеров на велосипеде

Полицейские задержали пенсионера МВД Алексея Елькина в нижегородской подземке за отсутствие номеров на велосипеде. О чем он рассказал в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/736553" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде полицейские задержали пенсионера за отсутствие номеров на велосипеде.Видео: https://vk.com/bezcenznn

- Я пенсионер МВД, 60 лет, город Нижний Новгород, веду здоровый образ жизни, люблю покататься на велосипеде. 22 августа 2019 года в 18 часов веду велосипед в руках, чтобы пройти тоннель Московского вокзала в толпе, тороплюсь, - сообщил Елькин. - Вдруг меня из всех останавливает юный полицейский в пятнистой форме и требует предъявить номер моего велосипеда. Езжу на вело аж с 1972 года, но не знаю, где этот номер. И никто его за 47 лет не проверял! Я бросаю ему руль - на, смотри! Ему же надо!

По словам нижегородца, затем к нему подошла помощница того полицейского. Оба принялись осматривать велосипед Алексея. При этом, как уточнил пенсионер МВД, ни одного из них не было при себе ни служебной книги, ни листа с записью номеров украденных велосипедов.

- Я молчу, но глаза выдают мое негодование глупой имитацией работы. В итоге, конечно, отпустили… - сообщил мужчина.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» отправила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать случившееся. Однако ответа пока не последовало.