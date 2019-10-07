«В Нижнем лучший лайфстайл!»: Екатерина Одинцова показала 17-летней дочке малую родину

В минувшие выходные телеведущая Екатерина Одинцова побывала в Нижнем Новгороде. На малую родину бывшая гражданская жена Бориса Немцова приехала вместе с 17-летней Диной. В интервью «Комсомольской правде» телезвезда рассказала, что задача была - показать взрослой дочери, как изменился город, в котором родилась и выросла сама Екатерина.

Известная нижегородка привезла на малую родину дочку Дину Немцову.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Недавно Нижний Новгород заслуженно получил титул самого комфортного для проживания города Европы. Я полностью согласна с этим. Всегда считала его лучшим для жизни! Просто так получилось, что по личным обстоятельствам я переехала в Москву. И первое время мне было там очень трудно, - призналась собеседница «Комсомолки».

После переезда из провинциального города в столицу Екатерине не хватало размеренности и комфорта, который есть в Нижнем Новгороде. Как выразилась телеведущая, в Нижнем лучший лайфстайл!

Одинцова вместе с дочерью поучаствовала в мастер-классе визажиста Юрия Столярова.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- И свежий воздух в центре, и меньше пробок, все ближе, все понятнее. Москва - это такой мегаполис. Он тоже по-своему хорош. Он дает много шансов, но также забирает много сил и энергии, - уверена Одинцова. - А еще в Москве нужно очень быстро двигаться, чтобы чего-то добиться. В этом плане Нижний Новгород дает возможность жить спокойнее.

КСТАТИ

Во время поездки в Нижний Новгород телеведущая совместила приятное с полезным. Вместе с дочкой она поучаствовала в мастер-классе звездного визажиста Юрия Столярова, который состоялся в одном из местных торговых центров. Завершилось мероприятие небольшой фотосессией - сделать селфи с телезвездой смогли все желающие.