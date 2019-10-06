Екатерина Одинцова привезла 17-летнюю дочку в Нижний Новгород

Знаменитая телеведущая Екатерина Одинцова приехала в й Нижний Новгород вместе с дочкой Диной Немцовой. Нижегородка решила показать девушке город, в котором родилась и выросла.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова встретилась с одноклассниками в Нижнем Новгороде

- Как приятно вернуться домой, в родной город, встретиться с друзьями, которые рядом всю жизнь! - написала Екатерина в Инстаграме накануне мастер-класса, который состоялся в одном из местных торговых центров 6 октября.

Телеведущая привезла в Нижний Новгород 17-летнюю дочку Дину.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Добавим, что днем ранее телезвезда встретилась со своими старыми друзьями. На вечеринке присутствовала и 17-летняя Дина.

На мастер-классе звездного визажиста Юрия Столярова.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

А уже в воскресенье мать и дочка вместе с известным визажистом Юрием Столяровым отправились на встречу с нижегородцами, чтобы рассказать о трендах в макияже, провести викторину с призами и, конечно же, сделать селфи. Кстати, в качестве моделей выступили Екатерина и Дина.