2019-10-06T17:00:56+03:00
Общество

Екатерина Одинцова привезла 17-летнюю дочку в Нижний Новгород

Вместе они поучаствовали в мастер-классе звездного визажиста Юрия Столярова [фото]
Юлия ДАНЧЕНКО
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Екатерина Одинцова рассказала о секретах макияжа в Нижнем НовгородеЕкатерина Одинцова рассказала о секретах макияжа в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Знаменитая телеведущая Екатерина Одинцова приехала в й Нижний Новгород вместе с дочкой Диной Немцовой. Нижегородка решила показать девушке город, в котором родилась и выросла.

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Екатерина Одинцова встретилась с одноклассниками в Нижнем Новгороде
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- Как приятно вернуться домой, в родной город, встретиться с друзьями, которые рядом всю жизнь! - написала Екатерина в Инстаграме накануне мастер-класса, который состоялся в одном из местных торговых центров 6 октября.

Телеведущая привезла в Нижний Новгород 17-летнюю дочку Дину. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Телеведущая привезла в Нижний Новгород 17-летнюю дочку Дину.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Добавим, что днем ранее телезвезда встретилась со своими старыми друзьями. На вечеринке присутствовала и 17-летняя Дина.

На мастер-классе звездного визажиста Юрия Столярова. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

На мастер-классе звездного визажиста Юрия Столярова.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

А уже в воскресенье мать и дочка вместе с известным визажистом Юрием Столяровым отправились на встречу с нижегородцами, чтобы рассказать о трендах в макияже, провести викторину с призами и, конечно же, сделать селфи. Кстати, в качестве моделей выступили Екатерина и Дина.

Завершилось мероприятие небольшой фотосессией. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Завершилось мероприятие небольшой фотосессией.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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