«Нам обещают компенсацию в 500 тысяч рублей»: Сотни жителей аварийного дома на Автозаводе после расселения могут стать бездомными

Дом № 4 по проспекту Ильича в Автозаводском районе был построен в 1938 году, спустя шесть лет после основания самого автомобильного завода. Предназначался он главным образом для работников самого предприятия и считался в те годы довольно сносным жильем. 120 комнатушек площадью по 8 и 13 квадратных метров, общая кухня и удобства на этаже – в предвоенное время поселиться в таком общежитии было настоящей удачей. То, что спустя 80 лет его жильцов будут выселять прямо на улицу, никто не мог даже представить.

Дом трещал по швам

Первые звоночки о надвигающейся катастрофе начали поступать в начале двухтысячных – тогда по всему дому пошли гигантские трещины, на стенах стала появляться плесень, а крыша начала подтекать. Стало понятно, что одним косметическим или даже капитальным ремонтом тут уже не обойдешься. Тогда жители стали обивать пороги районной администрации с просьбой признать жилье аварийным. Но не тут-то было.

Потолок в доме поддерживает специальная металлическая конструкция.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Поначалу у нашего дома вообще не было никакого статуса, - рассказывает председатель ТСЖ дома № 4 по проспекту Ильича Азиза Каримова. – Чтобы признать здание аварийным, нам пришлось за свой счет делать экспертизу и обращаться в суд. Только после судебного разбирательства была создана межведомственная комиссия, которая вынесла постановление о расселении дома до 1 июня 2020 года.

Ну, а чтобы злополучный дом не обрушился на своих обитателей до этого времени, в здании провели работы по усилению аварийной части здания. В результате, снаружи были установлены два бетонных столба, поддерживающих стену, а внутри – специальные металлические крепления под потолок. Отслеживать дальнейшие разрушения дома обязали самих жителей. Дескать, в местах образования трещин надо установить специальные маяки и отслеживать динамику их расхождения.

В здании установлены маячки, по которым жители отслеживают разрушение своего дома.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Как председатель ТСЖ я все сделала, как мне велели, - вспоминает Азиза. – Поставила маячки и стала за ними наблюдать. Как и следовало ожидать, трещины продолжали углубляться.

Наблюдая за разрушением своего дома, жители с нетерпением ожидали 2020 года – все-таки ждать-то осталось всего ничего. Как вдруг этим летом жильцов стали по одному вызывать в районную администрацию и вручать странные постановления.

- Сообщаем вам, что постановлением администрации Нижнего Новгорода дом № 4 по проспекту Ильича признан аварийным и подлежащим реконструкции. Срок отселения установлен 10 июля 2019 года, - говорилось в постановлении и. о. главы Автозаводского района. - На основании статьи 32 Жилищного кодекса предлагаем вам в срок до 10 июля 2019 осуществить реконструкцию дома № 4 по проспекту Ильича.

Стоимость комнаты Азизы оценили всего в 800 тысяч рублей.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Смысл этого документа дошел до жителей не сразу. Неужели же власти предлагают им самостоятельно реконструировать их обветшавший домик? Но нет – оказалось, к этому времени они собираются его расселить. Да только таким способом, от которого жильцы пришли в ужас.

- В районной администрации нам сообщили, что вместо новых квартир или хотя бы комнат в общежитии нам собираются дать денежную компенсацию, - рассказала Азиза. – Суммы у всех разные – от 500 до 800 тысяч рублей в зависимости от площади комнат. Да только что на эти деньги купишь?

Без дома могут остаться больше 200 человек

Жители этого аварийного дома, прямо скажем, люди совсем не богатые. К примеру, сама Азиза уже два года сидит на пенсии по уходу за лежачим сыном-инвалидом. Весь ее доход не превышает девяти тысяч рублей. О том, чтобы взять ипотеку или поднять какие-то прежние накопления, не идет даже речи. Примерно такая же ситуация и в других семьях: пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды.

Татьяна Толбузова доработала до звания ветерана труда, а теперь может остаться бездомной.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Когда-то комнаты в этом доме давали только работникам автомобильного завода, - вспоминает Татьяна Толбузова. – К примеру, я там проработала 40 лет, получила звание ветерана труда. И вот теперь такое!

Всего в четырехэтажном доме насчитывается 120 комнат, в каждой из которых проживает минимум по 2-3 человека. Не трудно подсчитать, что в случае получения таких крохотных компенсаций, без крыши над головой рискуют остаться больше 200 человек.

- Дом № 4 по проспекту Ильича включен в первый этап региональной адресной программы переселения граждан из аварийного фонда, так как имеется судебное решение о сокращении срока отселения дома, - пояснили «Комсомолке» в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода. - Если по истечении девяноста дней со дня получения собственником проекта соглашения об изъятии недвижимости, он не подпишет и не представит данный документ в уполномоченный орган местного самоуправления, тот может обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Споры о величине определенного возмещения также рассматриваются в судебном порядке.

К слову, в суд намерены обращаться и сами жители аварийного дома. Особенно после того, как получили заключения с оценкой стоимости своих комнат.

При оценке общее имущество жильцов не учитывалось вообще.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Оказывается, там не только занизили стоимость, но и посчитали только жилую площадь комнат, - объясняет Азиза Каримова. - А это всего ничего – у кого 8 квадратных метров, у кого – 13. При этом в стоимость не включили ни площадь общей кухни, ни прачечной, ни санузла. Хотя ведь жители исправно платят за пользование этими квадратными метрами. Конечно же, мы будем судиться. У нас нет другого выхода – надо идти либо на улицу, либо в суд.

Сейчас жители за свой счет заказали проведение независимой оценки своих комнат. Как только будут готовы ее результаты, они подадут заявление в суд.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Дейч, юрист:

- Разумеется, в такой ситуации необходимо обращаться в суд. Только делать это лучше с помощью юриста, специализирующегося на жилищно-коммунальном комплексе. Как правило, подобные разбирательства длятся по несколько месяцев. Однако шансы у жителей на положительное решение суда довольно велики, учитывая, что речь идет не просто о гражданском споре. Здесь затронут социальный аспект – на улице могут оказаться сотни жителей. А в таких делах немалую роль играет общественный резонанс и социальное значение вопроса.