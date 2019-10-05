«Лучше всякого алкоголя!»: Продавец одежды развлекает нижегородцев пением в автобусах

С недавних пор нижегородцам стало веселее ездить в общественном транспорте. И все благодаря местному жителю Павлу Кочетову, который полюбил развлекать пассажиров своим пением. Поначалу люди недоумевали: мол, чего это он, все ли у него хорошо? Через некоторое время публика привыкла, а кто-то даже стал подпевать артисту-любителю. «Комсомольская правда» узнала, почему Павел запел в автобусах и чего хочет этим добиться.

Продавец из Нижнего Новгорода устраивает концерты в общественном транспорте.Видео: https://vk.com/novgorod_52

«”Чужие губы” подхватили почти все пассажиры»

- Я человек творческий и все принимаю близко к сердцу. А тут еще осень: дожди, мрак, впереди холода… Но ведь хочется позитива! Раньше я спасался от депрессии с помощью алкоголя, но потом до меня дошло, что нельзя так, это не выход, - заявил нижегородец.

В качестве альтернативы выпивке молодой человек стал ходить в караоке, да так увлекся, что однажды запел прямо в автобусе (в то время Павел работал корреспондентом на телевидении). Первый «концерт» состоялся в день города пять лет назад.

- Все получилось спонтанно. Просто взял и запел. Однако «Чужие губы» подхватили почти все пассажиры, - вспоминает собеседник «Комсомолки». - Потом я стал практиковать это в обычные, непраздничные дни. Тоже заходило. Иногда даже кондукторы подходили ко мне и заказывали песни. Знаете, на душе так хорошо становилось, настроение поднималось и у меня, и у других пассажиров. Правда, с концертами я быстро завязал.

Вновь спеть на публике Павел решился лишь в прошлым летом в родной Погатихе Воскресенского района, где отмечали 400-летие села.

- Там со мной приключилась невероятная история! Я пошел в лес и… заблудился. Пришлось ночевать в лесу в плюс три градуса. Дождь, поблизости бродили кабаны с медведями. Экстрим по полной! Искали меня всем селом, но нашел друг детства Сашка, - вспоминает собеседник «Комсомолки».

В благодарность за свое спасение Павел выступил на сельском празднике. Вспомнил, так сказать былое. А по возвращении в Нижний Новгород вновь запел в общественном транспорте.

Нижегородец полюбил петь в автобусах.Видео: https://vk.com/novgorod_52

Пригласили в женскую тюрьму

- В День города мы с моим двоюродным братом из Перми поехали гулять на Нижневолжскую набережную. Чтобы поднять пассажирам настроение, достал портативную колонку и телефон, включил минусовки и запел. Людям снова понравилось. Окружающие заулыбались. Здорово было! - рассказал нижегородец. - Брат удивился, конечно. У них в Перми такого нет. Ну и снял меня на телефон, чтобы друзьям потом показать.

Павел посмотрел видеозапись и решился поделиться ею в соцсетях. Выложил, и понеслось… Сначала позвали выступить перед солдатами в армии, потом предложили поучаствовать в концерте в ДК ГАЗ. А недавно артиста-любителя вовсе пригласили в женскую тюрьму. Нижегородец уверяет: все это не ради хайпа. Просто творческая деятельность отвлекает его от грустных мыслей и помогает бороться с осенней хандрой. К тому же петь в необычных местах очень весело.

- Лучше всякого алкоголя! - заявил Павел. - Вдобавок ко всему мои концерты в автобусах помогают людям отрывать головы от своих гаджетов. Ведь сейчас каждый второй ходит, уткнувшись в телефон. Я работаю продавцом в магазине одежды и каждый день вижу, как люди заходят к нам с опущенными головами. Так и хочется крикнуть: «Люди, оторвитесь от дисплеев!» Своим пением в общественном транспорте я помогаю другим быть здесь и сейчас, возвращаю их в реальность.

На вопрос, неужели все пассажиры встречают его с улыбкой и позитивом, когда тот начинает петь в автобусе, Павел призадумался. Но после выдал, что с негативом чаще встречается в социальных сетях. Чего только не пишут в комментариях под его видео. Но в реальности публика отвечает позитивом на его творчество. Иногда даже подпевают.

- Кстати, пою всегда трезвый. И вообще призываю всех бороться с осенней хандрой способами, которые не вредят ни вам, ни окружающим. Всех петь не призываю, конечно. Просто займитесь тем, что вы любите, - посоветовал нижегородец.