Уникальная экскурсия на электричке прошла в Нижнем Новгороде

Десятки человек собрались у Московского вокзала еще за полчаса до начала. Перешептываясь и обсуждая уникальность предстоящего мероприятия, они предвкушали интересную экскурсию, каких еще не было в Нижнем Новгороде, – на электричке! С каждой минутой количество желающих стать первыми пассажирами необычного поезда только преумножалось.

Специального электропоезда в расписании нет – о проведении экскурсии в рамках фестиваля фритуров нижегородцы узнали из социальных сетей. Вход бесплатный, нужно только оплатить за проезд: 28 рублей для детей и 56 – для взрослых. Маршрут, по которому следовал состав, не стал ни для кого открытием: от Московского вокзала до Мызы городские электрички ходят уже год. Но о том, какие секреты хранит окраина приволжской столицы, знают немногие. Именно о них и узнали посетители экскурсии, которую посетила и корреспондент «Комсомолки».

Электричка из четырех вагонов ожидала гостей на четвертой платформе

В электричку как на праздник

Электричка из четырех вагонов ожидала гостей на четвертой платформе. Через билетный контроль нас пропустили без билетов и очередей, так как заплатить за проезд можно было в самом поезде. Приветливый машинист пригласил всех внутрь, и пустые вагоны начали наполняться любопытными пассажирами.

Мы оказались ближе всех к кабине машиниста. Первыми, что бросилось в глаза, были воздушные шары. Они лежали на верхних полках, куда обычно путешественники складывают багаж. Сразу почувствовалась праздничная атмосфера, вся важность предстоящего события. Буквально через несколько минут все вагоны были полностью укомплектованы пассажирами, в основном – с детьми. Организаторам пришлось надувать еще штук 40 шариков, чтобы вручить их каждому маленькому гостю. Воодушевляющая атмосфера воцарилась еще до отправления – вокруг мелькали вспышки фотокамер и телефонов, раздавался детский смех, и виднелись улыбки нижегородцев, - одно удовольствие наблюдать. Настоящий праздник! Пожалуй, редко встретишь такое в электричках.

Организаторам пришлось надувать штук 40 шариков, чтобы вручить их каждому маленькому гостю

Электричка тронулась ровно в 16:01. Из динамиков сразу же раздался приятный женский голос. Экскурсовод Ирина поприветствовала пассажиров:

- Поздравляю, вы стали первыми пассажирами необычной экскурсии на электричке.

Голоса нижегородцев притихли, все внимание гостей было направлено на пейзажи за окном. Слышно, к сожалению, было не очень хорошо, но самые внимательные успели уловить несколько интересных историй. О чем же говорила экскурсовод?

Светофоры и промзона – это интересно!

Пока состав набирал скорость, Ирина успела рассказать нижегородцам о железнодорожных светофорах.Оказывается, нельзя называть их семафорами, как это делают многие путешественники. Ведь семафор – это высокая мачта с закрепленными крыльями, положение которых – это ориентир для машиниста. Светофор сам по себе намного современнее, а семафоры давно устарели: их можно встретить лишь на малодеятельных участках.

Кроме того, железнодорожные светофоры не так просты, как кажутся с первого взгляда. Они намного сложнее, чем автомобильные, ведь показывают не только порядок движения, но и передают дополнительную информацию при помощи дополнительных цветов и частоте их мигания.

Пассажиры прокатились по окраине и узнали несколько интересных фактов о железной дороге и ее окрестностях

После того, как вокзал остался позади, перед нами открылась бескрайняя промзона. Завод «Красная Этна» начал работать еще в начале XX века, а «Масложиркомбинат» и «Красный якорь» функционируют уже второе столетие. Каждый из них создал свою историю, пережил интересные события и сложные испытания.

Сортировочная станция, которая была на нашем пути, тоже уникальна. Маленькие дети тем временем удивленно смотрели в окно, показывали пальцами на застывшие на путях вагоны и внимательно слушали голос из динамиков.

- Как же она работает? У вагонов ведь нет мотора, и они не могут двигаться самостоятельно. Но решение было придумано еще в конце XIX века: вагоны затаскиваются тепловозом на обычную горку. Потом тепловоз отъезжает, а вагоны просто скатываются с горки и расцепляются автоматически. Нужно лишь быстро переключать стрелки, чтобы каждый из них своевременно оказывался на нужном пути, - поделилась Ирина.

Тайны Сартаковского моста

Интересный факт, который мы узнали во время экскурсии: первая женщина билетный кассир трудилась на железной дороге еще с момента ее открытия. Она была дочерью начальника станции Вязники и отправилась на эту работу вопреки тому, что железная дорога считалась сугубо мужским делом. Более того, она отказалась от личной жизни, потому что ни о каком декретном отпуске на такой должности даже речи не было.

Пока пассажиры рассматривали пейзажи, поезд успел сбавить скорость практически до нуля.

- Впереди – Сартаковский мост. Попробуйте догадаться, что в нем необычного? – озадачила нижегородцев Ирина.

Люди начали оживленно делиться друг с другом идеями – может, история у него какая-то загадочная или создатель – известный деятель? Но все оказалось гораздо проще – Сартаковский мост однопутный. И останавливались мы для того, чтобы пропустить встречный поезд.

Буквально за несколько минут все вагоны были полностью укомплектованы пассажирами, в основном – с детьми.

Проект железнодорожной переправы составляла Александра Друганова, которая получила за Сартаковский мост золотую медаль ЮНЕСКО. Но это – еще не все, чем удивителен этот объект. Все карты раскрывать не будем, лучше прокатитесь на этом экскурсионном поезде 26 октября и узнайте сами. О том, какие дороги соединяет этот мост, какие исторические изменения произошли на распутье и почему вокзал в сторону Нижнего называется Ромодановским, вам тоже расскажут. Организаторы пообещали устранить неполадки со звуком к следующей экскурсии.

КСТАТИ

Около станции Ройка, которая находится между Кудьмой и ТЦ «Мега», в электричке внезапно приглушился свет, вагоны замедлили ход, пассажиры испугались. Но Ирина спешит успокоить: этот 200-метровый участок называется «нейтральной ставкой». Просто там нет электричества. Это сделано для того, чтобы оно сбрасывалось. Поезд сначала разгоняется, затем «погружается во тьму» и катится так несколько секунд. Теперь, когда во время поездки вы с таким столкнетесь – будете знать, на каком участке находитесь. Кстати, определить такие участки можно при помощи полосатых столбов рядом с железной дорогой.

КОНКРЕТНО

Расписание предстоящих экскурсий фестиваля фритуров (0+)

15 октября

13.30 - Молчаливое путешествие в восприятие на Гребной

16.00 - Как работают пожарные и спасатели. Экскурсия в пожарную часть

19.00 - Маленькие галереи. «Желтый дом» и «Блиновка»

16 октября

13.00 - Экскурсия от Центра организации дорожного движения

15.00 - Рабочие профессии в троллейбусном депо

18.00 - Арсенал изнутри

18.30 - Маленькие галереи. «Луна»

17 октября

13.30 - Аэрологическая станция

14.00 - Экскурсия о безопасности с работником ГИБДД

15.00 - Реставрационные мастерские Ленинки

15.00 - Закулисье оперного театра

16.30 - Как работают пожарные и спасатели. Экскурсия в пожарную часть

18 октября

10.30 - Как объединить соседей? Опыт ЖК Зенит

12.00 - Веганская гастрономическая

16.30 - Дискурсия «Культурный досуг»

19 октября

10.00 - Тайны Печёрского монастыря

11.00, 12.40, 14.20 - Пивзавод Heineken

11.30 - Экскурсия с реставратором Владимиром Молокановым

12.30 - Как работают пожарные и спасатели. Экскурсия в пожарную часть

14.00 - Литературные герои Нижнего

14.00 - Экскурсия-сюрприз

15.00 - Маленькие галереи. «Луна»

20 октября

10.30 - Как работают пожарные и спасатели. Экскурсия в пожарную часть

11.00 - Животные дубравы

11.00, 12.40, 14.20 - Пивзавод Heineken

13.00 - Экскурсия-сюрприз

14.00 - Тихая благотворительность: католики в Нижнем

15.00 - Закулисье театра «Комедiя»