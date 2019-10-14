Эксперты антимонопольной службы посетили Арзамасский приборостроительный завод

26 сентября 2019 года экспертный совет в сфере государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы посетили Арзамасский приборостроительный завод, чтобы провести в его стенах закрытое заседание и выработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы действующего законодательства.

Традиции и новации в едином целом

Сначала члены экспертного совета ФАС посетили музей истории Арзамасского приборостроительного завода, где ознакомились с историческими событиями, которые произошли за 62 года существования предприятия. Они увидели редкие фотографии, документы, альбомы, макеты, книги и даже самую первую продукцию, выпущенную на АПЗ - электродинамический фонарик «жучок», модельный ряд легендарного магнитофона «Легенда» и грузопоршневой манометр МП-600, удостоенный Государственного знака качества. А особенный интерес вызвали экспонаты, посвященные 100-летию со дня рождения первого директора приборостроительного завода - Павла Пландина: его медали, личные снимки, записи и стол, за которым работал.

После этого генеральный директор АПЗ Олег Лавричев показал экспертам антимонопольной службы несколько цехов. Именно здесь создаются приборы для авиационной, ракетной и космической отраслей. Например, в 50-м и 56-м цехах детали проходят механическую обработку, в 41-м находится уже конечная продукция. Но больше всего гости хотели попасть в секретный 49-й цех, где собираются высокоточные гироскопы – «сердца» всех авиационных приборов. По словам Лавричева, сейчас здесь создается особенный гироскоп, в котором очень заинтересованы крупнейшие российские авиакомпании, а в зоне особого режима готовят автопилот для противоракеты – это авторская работа Арзамасского приборостроительного завода.

Эксперты ФАС побывали в сборочном цехе АПЗ. Фото: пресс-служба предприятия

- Мы помним, что происходило с оборонными предприятиями в 90-х годах, мы были свидетелями тяжелейших испытаний, которые пережила наша страна и наш народ. Когда огромные предприятия прекращали свое существование, нам казалось, что это закономерно, потому что меняется стиль жизни, все меняется. И сегодня мы увидели совершенно другую картину. Я почувствовал интеграцию того старого доброго советского, что было в работе оборонно-промышленного комплекса, и новации, которые были достигнуты за последние 10-15 лет. Мы видели те здания, которые были раньше, но они настолько тщательно приведены в порядок, в этих зданиях по-хозяйски создано и образовано новое производство, новые станки, новый рабочий класс, новая обстановка созидания и радости от труда, - подчеркнул после экскурсии председатель экспертного совета ФАС Сергей Маев.

Все силы – на выполнение гособоронзаказа

В ходе заседания члены экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России вместе с нижегородскими чиновниками и руководством АПЗ обсудили конкретные предложения, которые будут направлены в соответствующие органы федеральной власти для внесения в законодательство.

- У нас есть поручение военно-промышленной комиссии и руководителя правительства России по отработке целого ряда заданий. Они связаны с тем, чтобы повысить эффективность реализации гособоронзаказа. Очень важно сломать административные барьеры, которые вырастают из желания излишне контролировать эту отрасль, проистекают из устаревших актов, не успевают за процессами технического переоснащения, немного не соответствуют тому уровню автоматизации и принятия решений, который есть на современных производствах, таких как АПЗ. То, что еще вчера помогало, сегодня может стать препятствием. Об этих нормах мы сегодня и говорили, - поделился заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.

Всю важность проведения экспертного совета на территории Арзамаса отметил также министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он напомнил, что за 2018 год нижегородские предприятия увеличили уровень диверсификации оборонно-промышленного комплекса до 26%, а к 2025 году эта цифра вырастет до 30%.

- У всех заводов существуют проблемы, в том числе по выполнению государственного оборонного заказа. Этот экспертный совет позволяет не просто найти решение, но и обсудить эти проблемы и внести в законодательство изменения, которые помогут ускорить выполнение гособоронзаказа и диверсификацию предприятий. Мы показываем Арзамасский приборостроительный завод как результат эффективной работы в этой области, - подчеркнул Черкасов.

После заседания члены экспертного совета поблагодарили гендиректора АПЗ Олега Лавричева за теплый прием, а председатель совета Сергей Маев получил медаль Федеральной антимонопольной службы России «За защиту конкуренции».

КОМПЕТЕНТНО

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев:

- Государственный оборонный заказ – это основной объем в портфеле заказов нашего предприятия. И, конечно, его успешное выполнение формирует возможность предприятию дальше двигаться в рамках диверсификации и создании новых товарных линеек. Сегодня звучат высокие оценки в отношении нашего предприятия – это качество, сроки и надежность. Мы нарабатываем эти компетенции много лет. Но я пошел в совет ФАС еще и потому, что проблемы, созданные четыре года назад ФЗ 275, вызвали большие трудности практически у всех предприятий ОПК.

Этот закон надо дорабатывать, потому что условия, в которых работают предприятия, формируют их возможности. Мы всегда занимали активную позицию по этому поводу. На экспертном совете я представляю ОПК. С самого начала площадка нижегородского ОПК являлась генератором тех новаций, которые потом были проработаны и приняты. Я считаю, экспертный совет прошел очень конструктивно.