Афиша Нижнего Новгорода с 9 по 16 октября: гастроли «Современника», Сергей Лазарев и выставка «Арт Россия 2019»

СПЕКТАКЛИ

Игорь Скляр и Сергей Гармаш. Гастроли «Современника»

Их буквально столкнула судьба. Резко. Практически лбами. На лестничной площадке, в последний час уходящего года. Один - герой глянца, успешный шоумен. Другой даже за униформой артиста-неудачника - костюмом Деда Мороза - не в состоянии скрыть свою потрепанность жизнью. Они столкнулись через несколько десятилетий. Два однокурсника, выпускники театрального училища. Первая встреча с тех самых пор, как получили дипломы. Один - надежда курса, чьему таланту откровенно завидовали. Второй - из середнячков. Что важно, симпатии они друг к другу никогда не питали. Такая встреча могла бы закончиться чем угодно - холодным кивком, конфликтом, даже дракой. Чем угодно, но только не… новогодним фейерверком. В спектакле «С наступающим» главные роли исполняют Игорь Скляр и Сергей Гармаш. (18+)

10, 11 октября, 19.00

Театр драмы им. М. Горького, ул. Б. Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1000 - 6000 рублей

«Райские яблоки». Памяти Высоцкого

Спектакль «Райские яблоки» был поставлен в 2005 году режиссером Рашидом Тугушевым, а художественным руководителем постановки стал Никита Высоцкий. Драматургической основой спектакля является рассказ о жизни и творчестве поэта через воспоминания женщин, которые были ближе всех к Высоцкому, - Аллы Демидовой, Людмилы Абрамовой, Марины Влади. Собирательный образ этих женщин и их воспоминания раньше с успехом воплощали на сцене выпускница ГИТИСа, актриса и профессиональная вокалистка Светлана Григорьева, актриса театра и кино, телеведущая Регина Мянник, актриса Театра Романа Виктюка Мария Матто. 25 января 2017 года, в день, когда Владимиру Семеновичу исполнилось бы 79 лет со дня рождения, на сцене Дома Высоцкого на Таганке дебютировала новая исполнительница женской роли - заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда. Исполнителем темы Высоцкого все эти годы был Алексей Зыков - признанный мастер-эстрадник, окончивший Гнесинку. (6+)

12 октября, 17.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 440 - 2100 рублей

«Нетеатр» представляет: Nota Bene

Спектакль о детстве, радости, маме и папе, и совсем немного - о войне. Nota Bene - это история девочки Таты, которая в 1941 году пошла в первый класс. Пьеса написана по реальным воспоминаниям и охватывает собой события вплоть до 9 мая 1945 года. Это история первоклассницы, и ее можно смотреть вместе с детьми. «Бесконечная череда перевоплощений откроет перед вами целый мир детства, который пришелся на годы войны», - обещают создатели постановки. (12+)

12 октября, 19.00

«Кинофактура», ул. Варварская, 32; тел. 283-95-00

Билеты: от 300 рублей

КОНЦЕРТЫ

Сергей Лазарев. N-tour

Дважды бронзовый призер международного конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев продолжает гастроли со своим грандиозным шоу N-tour. Зрителей ждет масса сюрпризов: помимо безупречного живого звука и невероятной энергетики, что уже стало визитной карточкой артиста, Лазарев создаст на сцене настоящее театрализованное шоу с яркими декорациями, 3D-инсталляциями, сложной хореографией и оригинальными костюмами. В концерте прозвучат уже полюбившиеся слушателям песни с альбома «В ЭпицеNтре», ставшего «Лучшим альбомом» 2018 года по версии премии МУЗ-ТВ и получившего статус платинового в марте 2019 года. Также певец исполнит свои главные хиты и песню, с которой представлял Россию на «Евровидении» в 2019 году - композицию Scream. (6+)

14 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1700 - 3700 рублей

Александр Малинин

Александр Малинин - народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Концерты Малинина - это всегда океан эмоций, музыка, которая возвышает и волнует, классика и современное искусство в одночасье. В программе концерта прозвучат как старинные русские романсы, так и любимые аудиторией Александра современные композиции, составляющие основу репертуара артиста: «Гори, гори, моя звезда», «Утро туманное», «Только раз», «Калитка», «Напрасные слова», «Мольба», «Поручик Голицын», «Берега» и многие другие. (12+)

11 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 900 - 3500 рублей

Леонид Пташка и Рой Янг. Незабываемый вечер джаза

Леонид Пташка - пианист-виртуоз из Израиля, который не в первый раз производит фурор на нижегородской сцене. Он входит в список «100 выдающихся музыкантов 20 века», составленный Американским биографическим институтом. Является лауреатом 17 международных музыкальных конкурсов, выступает в лучших концертных залах мира. Американец Рой Янг - соул-певец, чьи r'n'b-версии джазовых стандартов любимы и известны во всем мире. Янг исполняет соул с теплотой и страстью, как это делают на его родной Ямайке. Его называют «хранителем» музыки соул в США. Совсем скоро Леонид Пташка и Рой Янг устроят в Нижнем Новгороде незабываемый вечер джаза совместно с музыкантами Home Trio: Михаил Жураков (саксофон), Никита Знаменский (ударные), Сергей Жураков (контрабас). (6+)

10 октября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 2000 рублей

Симфоническое «Кино»: 30 лет альбому «Звезда по имени Солнце»

2019 год стал для группы «Кино» особенным: последнему прижизненному альбому Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце» исполнилось 30 лет. И скоро состоится самое ожидаемое событие для всех поклонников Виктора Цоя и группы «Кино». В театре оперы и балета уникальный проект «Симфоническое «Кино» сыграет единственный концерт, посвященный юбилею альбома, в сопровождении соло-гитары Юрия Каспаряна и симфонического оркестра. За годы существования проект композитора Игоря Вдовина и гитариста Юрия Каспаряна «Симфоническое «Кино», объединивший лучших музыкантов Москвы и Санкт-Петербурга и не имеющий аналогов на отечественной сцене, стал поистине культовым. Музыка «Кино», узнаваемая с первых аккордов и неповторимых гитарных рифов, в исполнении самого Каспаряна обретает особую магию. Музыкальная история легендарной группы оживает, срывая шквал аплодисментов и непередаваемых искренних эмоций публики. (6+)

15 октября, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 1500 - 4000 рублей

Сергей Любавин. Хиты и новые песни

Необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, живое исполнение - именно это притягивает людей к творчеству Сергея Любавина. Уникальность этого певца, поэта и композитора - в редкой для настоящего времени романтичности, неподдельной искренности, настоящей интеллигентности и удивительной любви к слушателям. 15 октября артист подарит своим поклонникам возможность великолепно провести время, послушать красивые песни и потанцевать. В этот вечер певец исполнит лучшие свои песни, а также совсем новые треки: «Прощание с Айседорой», «Цветок», «Влади», «Ты моя королева», «Волчонок», «Эта женщина», «Грешница», «Небо над Римом» и другие. (6+)

15 октября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 2800 рублей

Classic Enigma Show

Classic Enigma Show в сопровождении Григорианского хора Notre-Dame de Lourdes и cимфонического оркестра - это абсолютно новое, не имеющее аналогов в мире музыкальное двухчасовое live-шоу с участием лучших музыкантов и профессиональных вокалистов, специально приглашенных в проект, чьи характерные и уникальные голоса как нельзя лучше передают характер музыки Enigma. Трепетно обращаясь с музыкой гениального Михаэль Крету, продюсер аккуратно соединяет ее с творческим порывом целой команды профессиональных музыкантов, вокалистов, композиторов и аранжировщиков, превращая шоу в неповторимое, ни на что не похожее действие. В шоу будут использованы видеоинсталляции, транслируемые на внушительный экран сцены и сопровождающие каждую композицию. Приятно удивят и сценические костюмы, специально разработанные под проект. (12+)

15 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 850 - 2550 рублей

«Безруков-шоу». Музыкально-драматический проект

Народный артист России Сергей Безруков - это не только настоящая легенда отечественного театра и кино, но еще и артист от которого поклонники всегда ждут невероятных новых экспериментов. И скоро в Нижний Новгород приедет «Безруков-шоу» - большой музыкально-драматический проект, в котором Сергей Безруков исполняет песни на стихи Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Александра Сергеевича Пушкина, а также и авторский материал группы «Крестный папа». (6+)

16 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 2200 - 5000 рублей

Ronny Graupe Spoom. Трио из Германии

Ronny Graupe Spoom (Германия/ Дания) - трио, прошедшее за восемь лет существования путь от переигровки джазовых стандартов до стопроцентно авторского материала, который потребовал введения в состав нового инструментального голоса и превращения трио в квартет. Гитарист Ронни Граупе основал Spoom как трио в 2004 году, однозначно ориентируясь на «нормальный» джаз классического толка и подбирая репертуар в Великой американской книге джазовых стандартов. Граупе как импровизатор делается с годами все более отличен от основной массы «нормальных» джазовых гитаристов и, как следствие, в 2012 году получил приглашение читать лекции по джазовой гитаре в университете искусств швейцарского Берна. (16+)

13 октября, 19.00

Культурное пространство DKRT Space, ул. Б. Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: 500 - 1000 рублей

КИНО

КОМЕДИЯ, ДЕТЕКТИВ (АРГЕНТИНА, ИСПАНИЯ)

«Короли интриги»

Забытая всеми кинозвезда «золотой эпохи» Маара Ортис ведет затворнический образ жизни в старинном особняке в пригороде Юуэнос-Айреса. Свой кров актриса делит с экстравагантной компанией бывших свидетелей ее увядшей славы - влюбленным в нее супругом - актером эпизода, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Отношения этой четверки далеки от совершенства: они балансируют между обожанием и неприязнью. Однажды в поместье появляются нежданные гости - молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Однако на пути «акул бизнеса» встают мастера дьявольских интриг. Смертельный поединок начинается… В основе фильма - классика аргентинского кино «Бывалые парни не используют мышьяк», которая базируется на криминальных комедиях 1950-х «Убийцы леди» и «Добрые сердца и короны». Режиссер Хуан Хосе Кампанелья. В ролях: Грасиэла Борхес, Оскар Мартинес, Луис Брандони, Клара Лаго и другие. (16+)

С 10 октября в сети кинотеатров «Синема Парк», тел. 8-800-700-01-11

Билеты: уточняйте по телефону

ФЕСТИВАЛЬ

Театральный фестиваль имени Горького. Сначала - «На дне»

С 14 по 26 октября в Нижнем Новгороде пройдет IX Российский международный театральный фестиваль имени Горького «В начале веков. XX. XXI». В этом году зрители смогут посмотреть 17 спектаклей 16 российских и зарубежных театров. Среди российских участников - ведущие драмтеатры из Москвы («Сфера», РАМТ, «Модерн»), Санкт-Петербурга (Драматический театр на Васильевском, «Балтийский дом»), Казани (Большой драматический театр им. В. И. Качалова), Саратова (ТЮЗ имени Ю. П. Киселева), Екатеринбурга («Коляда-театр»), Челябинска (Челябинский Академический театр драмы имени Наума Орлова). Международный статус фестиваля поддержат театры из Грузии (Тбилисский русский драмтеатр имени А. С. Грибоедова), Сербии (Национальный театр Белграда), Германии («Русская сцена», Берлин) и Южной Кореи («Мулькёль», Сеул). Откроется фестиваль уличным флешмобом и спектаклем «На дней» Нижегородского драматического театра. (16+)

14 октября, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, ул. Б. Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 400 - 1000 рублей

ВЫСТАВКИ

«Арт Россия-2019»: Графика, живопись, скульптуры

Международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства «Арт Россия-2019» в четвертый раз проходит на Нижегородской ярмарке. «Арт Россия» - масштабное мероприятие, где сами авторы со всей России и стран зарубежья представляют одновременно и в едином выставочном пространстве свои произведения. С художниками можно пообщаться на их стендах, принять участие в мастер-классах, понаблюдать за процессом творчества.

В рамках программы выставки планируются тематические мероприятия, выступления музыкальных групп, арт-конференция, «круглый стол» и дискуссионные встречи, экскурсии, лекции по искусству, арт-фэшн показы и стрит-арт проекты. (6+)

9 - 12 октября, 11.00 - 20.00 и 13 октября, 11.00 - 18.00

Нижегородская ярмарка, ул. Совнаркомовская, 13

Билеты: взрослый - 200 рублей, для пенсионеров и детей - 100 рублей

«Свет православия. Керамическая икона Гришиных»

Выставка по случаю 95-летия со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) и 20-летия храмовой творческой деятельности известных нижегородских керамистов, заслуженных художников России Валерия и Татьяны Гришиных открылась в Художественном музее.

Николай Кутепов сыграл особую роль в истории Нижнего Новгорода. Он возглавлял Нижегородскую епархию почти 25 лет. За эти годы было возрождено девять монастырей, среди них такие святыни, как Дивеевский и древний Макарьевский монастыри, Благовещенский и Печерский монастыри в Нижнем Новгороде. С его именем связано второе обретение мощей Серафима Саровского. Все эти события превратили Нижегородский край в один из основных духовных центров России.

Ровно 20 лет назад митрополит Николай дал благословение керамистам Валерию и Татьяне Гришиным на создание икон для храмов. Это стало поворотным моментом в их творчестве. К тому времени Гришины были широко известны как мастера декоративно-прикладного искусства. Их работы регулярно выставлялись на всесоюзных, республиканских, областных, городских выставках. Особую известность художникам принесли монументальные декоративные панно на станции метро Заречная (1985), в вестибюле Нижегородского театра кукол (1977) и в вестибюле детской аптеки «Айболит» (1835). На выставке представлено около 30 керамических образов, в том числе иконы, выполненные Гришиными для часовни-усыпальницы митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая на территории Спасского Староярмарочного собора. (0+)

С 5 октября

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону