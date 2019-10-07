2019-10-07T18:24:15+03:00
Звезды

«Оживляет даже самое уставшее лицо»: Екатерина Одинцова поделилась секретами красоты

47-летняя телезвезда рассказала, как приобрести ухоженный вид за пару минут
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Знаменитая нижегородка знает, как собраться на светское мероприятие в кратчайшие сроки.Знаменитая нижегородка знает, как собраться на светское мероприятие в кратчайшие сроки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Внешность 47-летней телеведущей и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой - одна из главных тем для обсуждения подписчиков в ее Инстаграме. Телезвезда не боится выкладывать снимки без макияжа и с радостью делится секретами красоты. В беседе с «Комсомольской правдой» Екатерина призналась, что еще в юности научилась ухаживать за кожей лица.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Телезвезда большая любительница красной помады.
3409 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Я помню о том, что обязательно нужно смывать косметику и непременно увлажнять лицо. И, несмотря на то, что возможностей стало больше, до сих пор использую домашние средства, в частности маски для волос и лица, - отметила телеведущая. - Например, я знаю, что травяной отвар в кубиках льда оказывает хороший лимфодренажный эффект. Кроме того, если требуется быстро очистить кожу, а под ругой нет никакого пилинга, можно просто потереть киви или смешать мед с соком лимона, нанести на некоторое время и смыть. Будет потрясающий эффект!

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Даже на отдыхе Екатерина Одинцова выглядит так, будто после пляжа отравится на красную дорожку.
9066 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме того, знаменитость рассказала и о любви к красной помаде. Оказалось, ею Екатерина начала пользоваться еще в студенческие годы, когда приходилось совмещать учебу с работой.

- Я сильно уставала, и единственным способом быстро приобрести гламурный, ухоженный вид было накрасить губы красной помадой, - объяснила Одинцова. - Потому что красная помада мгновенно оживляет даже самое уставшее лицо. Женщина в красной помаде всегда выглядит сильнее и увереннее. Мне этого не хватало на этапе покорения Москвы.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
В феврале 2019 года Екатерина Одинцова впервые стала бабушкой.
10005 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам телеведущей, если после напряженного рабочего дня нужно отправиться на светское мероприятие, а времени на салон красоты нет, на помощь приходят алая помада и черная подводка для глаз.

- Это мгновенно меняет образ. Накрасила губы красной помадой? Значит, готовилась к мероприятию, - заключила Екатерина Одинцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роман Колосов занял пост заместителя нижегородского министра транспорта
Коробку пристроя возвели в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
«Экологический инспектор» заработал в Нижегородской области
Опрос о сезонных ограничениях проводится среди нижегородских грузоперевозчиков
Директор Сормовского ДУКа задолжал 2,5 млн рублей АО «Теплоэнерго»
Сгоревшие сараи в поселке Народный начали демонтировать
Дожди со снегом будут непрерывно идти всю неделю в Нижнем Новгороде
Семь пожаров произошло в Нижегородской области за сутки
В нижегородских домах отключат горячую воду, свет и отопление 7 октября
Квартиросъемщик вынес деньги своего арендодателя в Нижнем Новгороде
Разработкой программы развития круизного туризма займутся в Нижегородской области
Необычная экскурсия на электричке пройдет в Нижнем Новгороде 11 октября
Более тысячи волонтеров захотели участвовать в программе форума «Россия – спортивная держава»
Источник назвал причину эвакуации в ТЦ «Небо»
13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде
На водителя перевернувшегося под Нижним Новгородом туристического автобуса завели уголовное дело
БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» 5 октября
ТК «Волга» начнет вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца года
На Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай» приедет звезда сериала «Склифосовский» Алена Яковлева
Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом
Сильный дождь и снег ожидаются в Нижегородской области
Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области
Матч в Нижнем Новгороде стал вторым по посещаемости в 16-м туре ФНЛ
Во время выставки искусств «Арт Россия – 2019» состоялся благотворительный аукцион
Дни открытых дверей для пенсионеров и предпенсионеров пройдут в Нижегородской области
Студент Княгининского университета принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани
В Нижнем Новгороде появится новый вид экскурсий – на электричке