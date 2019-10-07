«Оживляет даже самое уставшее лицо»: Екатерина Одинцова поделилась секретами красоты

Внешность 47-летней телеведущей и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой - одна из главных тем для обсуждения подписчиков в ее Инстаграме. Телезвезда не боится выкладывать снимки без макияжа и с радостью делится секретами красоты. В беседе с «Комсомольской правдой» Екатерина призналась, что еще в юности научилась ухаживать за кожей лица.

odintsovaprtrend Телезвезда большая любительница красной помады.

- Я помню о том, что обязательно нужно смывать косметику и непременно увлажнять лицо. И, несмотря на то, что возможностей стало больше, до сих пор использую домашние средства, в частности маски для волос и лица, - отметила телеведущая. - Например, я знаю, что травяной отвар в кубиках льда оказывает хороший лимфодренажный эффект. Кроме того, если требуется быстро очистить кожу, а под ругой нет никакого пилинга, можно просто потереть киви или смешать мед с соком лимона, нанести на некоторое время и смыть. Будет потрясающий эффект!

odintsovaprtrend Даже на отдыхе Екатерина Одинцова выглядит так, будто после пляжа отравится на красную дорожку.

Кроме того, знаменитость рассказала и о любви к красной помаде. Оказалось, ею Екатерина начала пользоваться еще в студенческие годы, когда приходилось совмещать учебу с работой.

- Я сильно уставала, и единственным способом быстро приобрести гламурный, ухоженный вид было накрасить губы красной помадой, - объяснила Одинцова. - Потому что красная помада мгновенно оживляет даже самое уставшее лицо. Женщина в красной помаде всегда выглядит сильнее и увереннее. Мне этого не хватало на этапе покорения Москвы.

odintsovaprtrend В феврале 2019 года Екатерина Одинцова впервые стала бабушкой.

По словам телеведущей, если после напряженного рабочего дня нужно отправиться на светское мероприятие, а времени на салон красоты нет, на помощь приходят алая помада и черная подводка для глаз.

- Это мгновенно меняет образ. Накрасила губы красной помадой? Значит, готовилась к мероприятию, - заключила Екатерина Одинцова.