2019-10-07T18:52:08+03:00
Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на трамвайных путях на улице Чкалова

Из-за ДТП рядом с рынком выстроилась огромная пробка из трамваев [фото]
Лилия ТЕМНОВАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Несколько автомобилей столкнулись на трамвайных путях на улице ЧкаловаНесколько автомобилей столкнулись на трамвайных путях на улице ЧкаловаФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Серьезная авария произошла сегодня днем на улице Чкалова в районе рынка – там столкнулись сразу несколько автомобилей. Причем произошло все это прямо на трамвайных путях.

- На улице Чкалова произошла жесткая авария, - сообщила «Комсомолке» нижегородка Лилия Темнова. – По всей вероятности там столкнулись как минимум три автомобиля. Не исключено, что и трамвай поучаствовал. В результате, там образовалась гигантская пробка из трамваев. В сторону вокзала сейчас стоят уже семь трамваев, еще три – в обратную сторону.

О количестве пострадавших пока не сообщается. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

О количестве пострадавших пока не сообщается.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Уже известно, что в результате аварии пострадали два человека. Информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердили и в правоохранительных органах.

- Сообщение об аварии в районе дома № 12 по улице Чкалова поступило в 16:50 7 октября, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, перестраиваясь, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107. В результате аварии, пострадали оба водителя - 54-летний водитель автомобиля Skoda и 27-летний водитель автомобиля ВАЗ.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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