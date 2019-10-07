Несколько автомобилей столкнулись на трамвайных путях на улице Чкалова

Серьезная авария произошла сегодня днем на улице Чкалова в районе рынка – там столкнулись сразу несколько автомобилей. Причем произошло все это прямо на трамвайных путях.

- На улице Чкалова произошла жесткая авария, - сообщила «Комсомолке» нижегородка Лилия Темнова. – По всей вероятности там столкнулись как минимум три автомобиля. Не исключено, что и трамвай поучаствовал. В результате, там образовалась гигантская пробка из трамваев. В сторону вокзала сейчас стоят уже семь трамваев, еще три – в обратную сторону.

О количестве пострадавших пока не сообщается.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Уже известно, что в результате аварии пострадали два человека. Информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердили и в правоохранительных органах.

- Сообщение об аварии в районе дома № 12 по улице Чкалова поступило в 16:50 7 октября, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, перестраиваясь, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107. В результате аварии, пострадали оба водителя - 54-летний водитель автомобиля Skoda и 27-летний водитель автомобиля ВАЗ.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.