2019-10-07T16:27:26+03:00
Общество

Нижегородская «училка» вызвала к доске Юлию Меньшову и Татьяну Устинову

Блогер Татьяна Гартман не перестает бороться с безграмотностью на российском телевидении [видео]
Анна МИГАЛОВА
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В новом выпуске "Училки" первой к доске пошла актриса и телеведущая Юлия Меньшова.В новом выпуске "Училки" первой к доске пошла актриса и телеведущая Юлия Меньшова.Фото: принтскрин видео.
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Учительница русского языка Татьяна Гартман не может угомониться и все пытается бороться с безграмотностью на российском телевидении. На YouTube-канале «Училка vs ТВ» вышел новый разбор полетов, и первой к доске пошла актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

"Училка" из Нижнего Новгорода продолжает борьбу с безграмотностью.В новом выпуске - Юлия Меньшова, Сергей Собянин и Татьяна Устинова.

- Айседора со своей помощницей Ирмой начала укладываться. Ей предстояла новая поездка на Кавказ, где проходили гастроли ее знаменитой школы танцовщИц-босоножек, - заявила Меньшова.

Однако правильно говорить танцОвщиц. Ударение в этом слове падает на второй слог во всех падежах и числах.

Ведущий блога «Новости Сверхдержавы» Максим Мальцев вовсе перепутал буквы в слове афера.

- А для выборов придумали голосовать электронно. Якобы так лучше и проще. На самом деле это настоящая афёра, - выдал блогер.

«Училка» запротестовала: никакой «ё» в этом слове нет, а для проверки можно использовать производное слово - аферист!

Проштрафился также мэр Москвы Сергей Собянин, который в эфире произнес одного и то же слово с разными ударениями. Сначала чиновник сказал: «Они видят дома, которые строятся непосредственно у них во дворе, квАртале или районе». А после добавил: «…проходят по действующим жилым районам, кварталАм». От такого коверкания родного языка у блогера Татьяны Гартман глаза на лоб полезли.

- Закрадывается подозрение, что мэр столицы специально издевается над русским языком и выбирает такие формы, которые даже трудно себе представить. Запомним: квартАл с неподвижным ударением на второй слог, - объяснила нижегородка.

Попал в новый выпуск «училки» попал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он заявил: «Украинцам разрешается иметь два грАжданства». Притом что ударение в слове гражданство ставится на второй слог.

Не справилась с произношением и писательница, телеведущая программы «Мой герой» на ТВЦ Татьяна Устинова.

- Этот человек занят дОбычей и разработкой недр для того, чтобы из них добывать деньги, - выдала Устинова.

Однако блогер Татьяна Гартман настаивает: единственно верный вариант произношения слова добыча с ударением на «ы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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