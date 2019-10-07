Нижегородские пранкеры «покорили» гордеевскую лужу

Очередной потоп, случившийся в Нижнем Новгороде после затяжного дождя в эти выходные, не оставил равнодушными не только простых нижегородцев, но и пранкеров. Сразу два скандально известных блогера отметились в знаменитой луже на улице Гордеевской, которая уже много лет портит жизнь горожанам. Первым прогулку на вейке там устроил блогер Ким Вадимович, уже известный нижегородцам пенными вечеринками в фонтанах и пляжным отдыхом на Большой Покровской.

- Я все лето мечтал прокатиться так на вейке. Это реально очень круто и необычно, - рассказал «Комсомолке» блогер Ким. - Как дожди начались, я понял - надо кататься и снимать. Собрал команду свою, и поехали делать видео. Люди снимали даже из окон, прохожие останавливались. Было как шоу, спрашивали - где можно посмотреть видео. Прохожие всегда реагируют положительно.

Блогер Ким прокатился на вейке по гордеевской луже.Фото: СОЦСЕТИ

Следующим эстафету подхватил еще один нижегородский пранкер Илья Молодцов, ранее напугавший горожан поездками на ковре и отдыхом перед подъезжающим вагоном метро. На этот раз он прокатился по гордеевской луже в надувной резиновой лодке и даже умудрился там порыбачить.

- Плывите к нам на Светлоярку, - предложила нижегородка Елена Занозина, увидев это видео в социальных сетях.