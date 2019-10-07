Выбери лучшего карапуза Нижегородской области!

«Комсомольская правда» запускает новый фотоконкурс «Лучший карапуз Нижегородской области», посвященный 10-летию чемпионата «Карапузы, на старт!». В течение трех недель - с 7 по 25 октября - вы можете поддерживать маленьких участников, причем голосовать можно ежедневно за одного или нескольких понравившихся карапузов.

11 лучших малышей, которые наберут большее количество «лайков», станут победителями и получат подарки и дипломы. Участвуйте, и пусть ваш ребенок снова станет звездой! Удачи, мы за вас болеем!

КОНКРЕТНО

Для участия нужно найти фото вашего ребенка, сделанную на одном из забегов, скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фото на почту kpnn@phkp.ru с пометкой «Карапуз». Фотография должна весить не более 1,5 МБ. Если вы еще ни разу не были на наших забегах, то просто сфотографируйте своего карапуза в классном костюме и присылайте нам анкету!