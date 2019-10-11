14 нижегородских студенческих команд будут бороться за победу в хакатоне Теплоэнерго

12 и 13 октября 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках реализации программы по интеграции научного и производственного потенциала пройдет хакатон Теплоэнерго по цифровизации производственных процессов в теплоэнергетике. По инициативе предприятия в Центре инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ в течение двух дней 14 студенческих команд из ННГУ имени Н.И. Лобачевского, НГТУ имени Р.Е. Алексеева, ННГАСУ и НИУ ВШЭ будут соревноваться в выработке наиболее эффективных и перспективных решений задач по усовершенствованию производственных и информационных систем в теплоэнергетике. Таким образом, студенты смогут применить на практике свои знания и навыки, а АО «Теплоэнерго» получит новейшие решения для развития предприятия.

В качестве экспертов и членов жюри хакатона выступят представители АО «Теплоэнерго», ННГУ, ННГАСУ, администрации города Нижнего Новгорода и Международного IT-кластера Нижегородской области. Они будут оценивать разработки команд-участниц хакатона по актуальным для АО «Теплоэнерго» направлениям – создание единой системы управления технологическими процессами, разработка оптимального алгоритма планирования, проведения и учета ремонтных работ, а также разработка системы электронного согласования проведения земляных работ.

«Мы проводим большую работу с учебными заведениями. В этом году мы подписали соглашения с вузами, сделав особый акцент на взаимодействие в сфере научных разработок. Такой формат взаимодействия как хакатон зарекомендовал себя как перспективный. Думаю, что он поможет найти решения концептуальных и важных для развития нашей компании вопросов. Мы заинтересованы во внедрении на предприятии самых свежих и перспективных научных разработок», - заявил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Команды, представившие на хакатоне лучшие разработки, ждут денежные призы.

Справка

Хакатон Теплоэнерго будет проходить 12-13 октября 2019 года в Центре инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ (Н.Новгород, пр. Гагарина, д.25, корп.1). В течение двух дней 14 команд из ведущих вузов города будут заниматься разработкой проектов решений по заданным Теплоэнерго темам. В рамках хакатона запланированы мастер-классы по темам бережливого производства и навыков презентации.