2019-10-11T12:37:52+03:00
Общество

Tele2 определила самые популярные московские и нижегородские фестивали на основе big data

Компания составила рейтинг развлекательных мероприятий по количеству посетивших их абонентов Tele2 и объемам потребления интернет-трафика
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов на крупнейших летних open air фестивалях Москвы и Нижнего Новгорода. Компания составила рейтинг развлекательных мероприятий по количеству посетивших их абонентов Tele2 и объемам потребления интернет-трафика. Самым популярным событием стал пикник «Афиши», а лидером по объему скачанного трафика – Geek Picnic. В Нижнем Новгороде на первое место вышел фестиваль Alfa Future People.

Tele2 проанализировала активность клиентов на крупнейших музыкальных мероприятиях: пикнике «Афиши», фестивалях Park Live, Bosco Fresh Fest, «Усадьба Jazz», «Sолома» «Ласточка». Оператор также оценил фестиваль науки Geek Picnic и чемпионат самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag. Специалисты проектного офиса big data провели исследование с помощью геоаналитики, которая позволяет анализировать массивы обезличенных данных о местонахождении абонентов в привязке к дорогам, типам объектов, территории покрытия оператора связи. Для точности из оценки были исключены клиенты Tele2, которые живут и работают рядом с местами проведения мероприятий, а также те, кто проходил или проезжал мимо.

Больше всего клиентов Tele2 побывали на пикнике «Афиши» в музее-заповеднике Коломенское. Там собрались около 20% от общего количества абонентов, которые этим летом посещали мероприятия на открытом воздухе. На втором месте по популярности оказался фестиваль науки и технологий Geek Picnic – он прошел в июне на Воробьевых горах. Замыкает тройку лидеров по числу гостей музыкальный фестиваль Park Live. Всего на несколько человек меньше отправились смотреть, как с рампы Гребного канала взлетали самодельные аппараты на Red Bull Flugtag. На пятом месте расположился семейный фестиваль Metro Family, который состоялся в день защиты детей в парке на Красной Пресне.

Рейтинг летних мероприятий по объему потребленного интернет-трафика возглавил Geek Picnic, где клиенты Tele2 скачали и отправили 1 936 Гб данных. Посетители Park Live израсходовали на 21% меньше гигабайтов, что ставит мероприятие на второе место рейтинга (1 530 Гб). Пикник «Афиши» и Red Bull Flugtag расположились на третьем и четвертом местах. Замыкает пятерку семейный фестиваль газеты Metro. В общем на летних фестивалях абоненты оператора скачали 9 387 Гб трафика и проговорили 147 тысяч минут.

Оператор также проанализировал активность клиентов на летних фестивалях в Нижнем Новгороде и области. По объему скачанного интернет-трафика первое место занимает Alfa Future People, где абоненты скачали свыше 4000 Гб, на втором месте – «Рок чистовой воды». Тройку лидеров замыкает фестиваль стихий Wafest.

Среди производителей смартфонов с большим отрывом лидирует Apple: 41% поклонников летних фестивалей обладает гаджетами этой марки. На втором месте по популярности (17%) оказались смартфоны Xiaomi. Китайский производитель обогнал Samsung всего на 1 п. п. Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают аппараты Huawei и Honor.

Более половины обладателей смартфонов Apple – женщины. В то же время аппараты Xiaomi и Samsung популярнее среди мужчин.

Доли мужчин и женщин в числе посетителей летних мероприятий оказались практически равны: 55% и 45% соответственно. Более половины посетителей фестивалей составили абоненты Tele2 в возрасте от 25 до 35 лет.

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