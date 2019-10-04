Пожарно-тренировочные учения прошли на АПЗ

В цехе №51 Арзамасского приборостроительного завода прошли пожарно-тренировочные учения. Как сообщает пресс-служба предприятия, целью мероприятия была отработка приемов пожаротушения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона и ПСЧ-44 по охране промышленных объектов АПЗ, а также действий работников производственного подразделения, членов добровольных пожарных дружин (ДПД) в случае возникновения пожара.

Условным объектом возгорания стал станок с последующим розливом горючей жидкости общей площадью 10 кв.м. По сигналу системы оповещения был эвакуирован персонал цеха, отключено электропитание.

Затем в действие вступили боевые расчеты 44-й, 47-й, 153-й и 195-й пожарно-спасательных частей – всего 20 пожарных. Условный очаг возгорания был ликвидирован за пять минут.