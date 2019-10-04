«А что я буду заваривать?»: заварщик изоляторов АПЗ Елена Стаферова стала одним из лучших работников

В июле заварщик изоляторов цеха №68 АО «АПЗ» Елена Стаферова стала одним из лучших работников по качеству, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

За смену через ее руки проходит около тысячи деталей. Заварщиком изоляторов Елена Николаевна трудится 12 лет. По словам ее коллег, мало кто задерживался на этой должности так долго: работа кропотливая, требует внимания и терпения. В обязанности заварщика входит подготовка деталей к обработке в печи, нарезание стеклянных капилляров на вращающейся фрезе, проверка изделий на электрическое сопротивление и герметичность. Необходимо проверять на микроскопе, правильно ли заварилось стекло, нет ли лишних вкраплений, сколов и трещин.

Елена вспоминает, что когда узнала, что ее принимают на должность заварщика изоляторов, спросила: «А что я буду заваривать?».

– Моей наставницей была Альбина Ивановна Гусева, – говорит Елена. – Именно она научила меня всем особенностям этого дела. Многое пришло с опытом. Уже спустя год я была на самоконтроле. Считаю, что свою профессию я освоила на 120%.