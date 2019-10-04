2019-10-04T17:30:10+03:00
Общество

Арзамасцы вспоминают первого гендиректора АПЗ Павла Ивановича Пландина

День его памяти – 5 октября
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасцы вспоминают первого гендиректора АПЗ Павла Ивановича ПландинаАрзамасцы вспоминают первого гендиректора АПЗ Павла Ивановича ПландинаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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5 октября – день памяти П.И. Пландина – первого генерального директора Арзамасского приборостроительного завода. Многие нынешние Почетные ветераны труда АПЗ начинали работать под его руководством совсем молодыми людьми.

Г.М. Воркунова:

– Первые месяцы я ходила на завод во вторую смену. Смотрю, навстречу идет П.И. Пландин. Поравнявшись со мной, он снял кепку, поздоровался первым. Со мной, с простой 17-летней девчонкой. Помню, тогда меня это сильно впечатлило.

Т.М. Дикушникова:

– Однажды я осталась дежурной в цехе, и вдруг отключили воду. Что делать, куда звонить? Я, девчонка 18-летняя, долго не думала, позвонила сразу директору. Павел Иванович со мной поговорил, уточнил все детали. Воду дали очень быстро.

Л.И. Герасимова:

– Однажды шли после двух рабочих смен домой. Подходим к проходной, а там Павел Иванович и руководство. «Вы куда, – спрашивает он, – с фронта бежите?». Я ему: «Какой фронт? Уже две смены отработали». Так и вернул нас в цех, еще сутки продержались. Утром он пришел на участок, спросил, как дела. А я, острая на язык, отвечаю: «Вы-то поспали, наверное, позавтракали. А мы?». Вот меня одну и отпустили домой. Сварила ведро картошки, в магазине купила кильки, колбасы и обратно в цех. А что делать? План надо было выполнять.

М.В. Шмелёва:

– Необходимо было сдать план в срок. Мы задерживались. Прихожу на участок, а за моим столом сидит П.И. Пландин. Я ему говорю: «Павел Иванович, идите домой, отдыхайте. Я все сделаю, не подведу». А он отвечает: «Нет, дочка, я дождусь». Так и ждал, пока мы закончим работу. Потом поблагодарил за добросовестный труд.

Т.М. Аксенцева:

– В одну из зим была сильная метель, а я тогда жила далеко от завода. Перед работой везла на коляске ребенка в садик, торопилась. Неожиданно около меня остановилась машина, а из нее вышел Павел Иванович и предложил подвезти, так как была непогода. Чтобы его не задерживать, я отказалась. Потом при встрече с ним в цехе поинтересовался, не опоздала ли я на работу. Я ответила, что нет, на что он улыбнулся и сказал: «Молодец».

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