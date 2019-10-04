2019-10-04T17:22:02+03:00
Общество

Международный день пожилого человека отметили на АПЗ

Мероприятие состоялось в ДК «Ритм»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Международный день пожилого человека отметили на АПЗМеждународный день пожилого человека отметили на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В доме культуры «Ритм» прошел праздничный вечер Арзамасского приборостроительного завода, посвященный Международному дню пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ежегодно в первых числах октября руководство АПЗ организовывает одну из самых душевных встреч – встречу приборостроителей, прошедших вместе с заводом десятилетия, посвятивших работе на нем практически всю свою жизнь. Многие из ветеранов АПЗ создавали предприятие с нуля, осваивали новые виды продукции, вместе смотрели в будущее с оптимизмом и уверенно шли вперед к новым свершениям и планам.

– Приветствую вас от лица руководства Арзамасского приборостроительного завода и его генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева, – обратился к ветеранам начальник УВСиМК, заместитель председателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов. – Мы поздравляем своих родителей, старших товарищей, наставников с Днем пожилого человека. Вы – поистине наш золотой фонд, мы гордимся вами, равняемся на вас, сверяем свою жизнь с вашими победами и достижениями. Вы самоотверженно трудились, строили город, изготавливали продукцию, которая сегодня известна на всю страну. Многие из вас и сейчас своей активностью и трудолюбием могут дать фору молодым. Вы передаете опыт и мастерство своим коллегам, активно участвуете в общественно-культурной жизни города. Вашей энергии и жизнелюбию можно позавидовать. От лица руководства АПЗ благодарю вас за многолетний труд, за глубокую любовь к родному городу, за преданность своей профессии. Будьте здоровы, живите счастливо. Мы постараемся окружать теплом и заботой вас, ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда, приборостроителей старшего поколения, которые и сегодня работают на предприятии.

– Я рад приветствовать вас, уважаемые ветераны-приборостроители, на этом праздничном вечере, – сказал председатель Совета ветеранов АПЗ Иван Малыгин. – От лица ветеранской организации завода я поздравляю вас с праздником. Поздравляю ваших родных и близких. Дай бог всем вам здоровья на долгие-долгие годы.

Константин Аргентов и Иван Малыгин на сцене ДК вручили медали и удостоверения почетных ветеранов труда предприятия 15 ветеранам-приборостроителям.

В ДК «Ритм» была подготовлена праздничная программа. Для гостей выступали исполнительница русских песен и романсов Майя Балашова и заводской хор ветеранов «Легенда».

– Здорово, что завод проводит декаду престарелых людей. Здесь чувствуется внимание и уважение к ним. Я хожу к инвалидам, общаюсь с ними. Они радуются даже тогда, когда приходишь к ним с пустыми руками. Общение и внимание – вот что сейчас главное для людей старшего поколения. С ними нужно встречаться, разговаривать, писать о них в газетах. АПЗ заботится о своих ветеранах, - отметила председатель Арзамасского отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Лебедева.

– Такие мероприятия нужны. Мы встречаемся друг с другом, чувствуем праздник, ощущаем причастность к коллективу приборостроителей, к своему предприятию. Большое спасибо руководству завода и Совету ветеранов, что они организовывают этот вечер, что не забывают о нас, - поблагодарила Почетный ветеран труда АПЗ Тамара Хахина.

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