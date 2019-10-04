«Дом-орган, дом-гармонь»: в Нижнем Новгороде прошла экскурсия по зданию фабрики «Маяк»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-04T16:47:15+03:00

Легендарный «готический замок» на Нижневолжской был задуман как промышленный комплекс, а сейчас становится центром творчества

Что вы представляете себе при слове «экскурсия»? Зевающих туристов, вылезающих из автобуса, чтобы послушать монотонную речь гида? А уж по своему городу, наверное, и вовсе не стоит ходить с экскурсоводом? Спешим вас разубедить – вы категорически неправы! Экскурсии по малой родине – это безумно интересно. А сейчас еще и бесплатно – в Нижнем Новгороде в самом разгаре фестиваль фритуров, на котором можно побывать в малоизвестных местах города и узнать массу увлекательных фактов. «Комсомолка» тоже воспользовалась моментом и посетила заброшенную швейную фабрику «Маяк» на Нижневолжской набережной в компании экскурсовода Анастасии Макаренковой.

Строил этот промышленный комплекс выдающийся гений русской архитектуры Федор Осипович Шехтель – точнее, Франц-Альберт Шехтель, русский немец. А заказчиком был сын известного нижегородского купца Михаила Григорьевича Рукавишникова – Сергей Рукавишников, владелец легендарной усадьбы на Верхневолжской набережной. Кстати, все, что построено Шехтелем в Нижнем Новгороде, построено именно по заказу Рукавишниковых. У Шехтеля не было законченного архитектурного образования, но он смог стать легендой архитектуры. Даже революция не повлияла на его востребованность – при советской власти он продолжал творить.

В Нижнем Новгороде того времени Шехтель, разумеется, видел торговую столицу России, поэтому и решил построить такой средневековый замок – чтобы он напоминал о торговых городах Северной Европы, о Ганзейском союзе. Конечно, для промышленного комплекса и торговых складов такой фасад выглядит, мягко говоря, чересчур роскошно, но Сергей Рукавишников горел желанием украсить родной город великолепными зданиями – и преуспел в этом. Так дом, построенный ради промышленного предприятия, стал архитектурной доминантой Нижневолжской набережной.

- Этот дом – орган. Основополагающими являются пятигранные колонны, навершия которых напоминают трубы органа. Но в то же время этот дом напоминает гармонь. Посмотрите на здание, идя по тротуару – сначала вы увидите как бы собранные меха гармони, которые по мере приближения будут раскрываться, - советует Анастасия Макаренкова.

На первом этаже были магазины. Второй этаж представляет собой сплошной зал – там, вероятно, были склады.

Третий этаж вместе с четвертым образуют прекрасный двусветный зал, где сейчас нередко проходят мероприятия, а тогда должна была разместиться нижегородская товарная биржа.

Строительство завершилось в 1914 году, но тут все планы нарушила война. В 1915 году в новое здание переехали варшавские швейные мастерские, и с тех пор судьба дома оказалась неразрывно связана с швейным мастерством.

Дом часто называют Банком Рукавишниковых, но настоящий банк Рукавишниковых находится с другой стороны – на улице Рождественской. Однако эти два здания действительно представляли собой единый комплекс – они соединены длинным флигелем и имеют общий внутренний двор.

Со двора здание промышленного комплекса можно узнать лишь по очертаниям – отделывать плиткой здесь его не было необходимости, поэтому строители ограничились обычной штукатуркой.

Первое, что видишь при входе в здание – парадную лестницу, не изменившуюся с времен постройки. На потолке сохранились перегородчатые своды, на стенах и полу – аутентичная плитка.

Смотришь чуть правее лестницы – и попадаешь уже не в дореволюционное, а в советское время. Здесь на стенах висят стенды, сохранившиеся с времен, когда фабрика «Маяк» была грандиозным предприятием.

История швейной фабрики началась с пошива военной одежды – шла Первая мировая война, были нужны портянки и рубахи. В начале 1920-х годов на фабрике стали производить промышленную одежду, а к концу десятилетия к ассортименту добавились «гражданские» модели. Фабрика проработала почти 100 лет – она была закрыта в 2015 году.

А уже в конце 2017 года начались разговоры о создании здесь арт-кластера. Сейчас здание постепенно ремонтируется, в нем проводятся различные мероприятия, а в апреле 2019 года «Маяк» стал одним из главных объектов фестиваля аудиовизуального искусства Intervals.

ИСТОЧНИК KP.RU