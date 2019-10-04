Набережная Федоровского в Нижнем Новгороде заросла травой

Заросшие склоны, проржавевшие ливневки и пробивающиеся сквозь брусчатку кустики осоки – именно так сейчас выглядит излюбленное место отдыха нижегородцев набережная Федоровского. Шокирующие снимки запустения нижегородцы опубликовали в социальных сетях.

- Прямо как слова из песни «Поросло травой место наших встреч», - написал в группе «Кстати» анонимный пользователь. – Природа отвоевывает набережную Федоровского.

Столь плачевный вид любимой набережной вызвал множество откликов среди нижегородцев. Опытный взгляд пользователей соцсети даже усмотрел причину такой буйства природы.

Трава пробивается даже сквозь брусчатку. ФОТО: группа "Кстати"

- Под брусчатку не положили геотекстиль, - предположил Андрей Филатов. – Сэкономили.

- Как постапокалипсис, - прокомментировал снимки Алексей Шел. – Десятый год планета без людей.

Впрочем, городские власти уверяют, что работы на этом участке проводятся регулярно –этим летом траву на склонах косили дважды.

- Согласно Правилам благоустройства Нижнего Новгорода покос травы на склонах в этом году проводился с середины июля до середины сентября два раза, - сообщили «Комсомолке» в МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода». –

Что касается состояния брусчатки на видовых площадках, то здесь проблема связана с применением при реконструкции набережной в 2018 году конструктива, непригодного для эксплуатации на склоновых территориях. За летний период траву здесь пропалывали трижды. По опыту этого года кратность прополки в 2020 году планируется увеличить.

Набережной проржавела даже ливневка. ФОТО: группа "Кстати".

Обещают в следующем году заняться и состоянием инженерных сооружений на набережной Федоровского.

- Специалисты учреждения ведут постоянный мониторинг состояния всех инженерных сооружений на склонах набережной Федоровского, в том числе и систему ливневой канализации, - подчеркнули МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода». - Работы по ремонту неудовлетворительных сооружений включены в план-график ремонта на 2020 год.