Один человек погиб в страшной аварии по дороге в Павлово

Жуткая автомобильная авария произошла по дороге в Павлово Нижегородской области. На трассе столкнулись две легковушки, сообщается в паблике «Регион-52».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/735824" frameborder="0"></iframe> Две легковушки столкнулись по дороге в Павлово.Видео: https://vk.com/novgorod_52

- Один человек погиб. От сильнейшего удара одну машину выбросило на обочину, вторая - в хлам, - уточнили в соцсетях.

Судя по снятому на месте происшествия видео, один из участников ДТП был на автомобиле «Мицубиси Лансер».

- Самые умные. Думают, успеют обогнать, а старуха с косой побыстрее будет. Берегите себя, - прокомментировал аварию Андрей Гаврилов.

- Не торопитесь, на том свете ждут круглосуточно, - посоветовал Сергей Манцуров.

- На тот свет что ли хотят? О родных подумайте, - взывает Любовь Олеговна.

«Комсомольская правда» обратилась за подробностями в пресс-службу УГИБДД России по Нижегородской области. Однако пока специалисты не располагают какой-либо информацией об этом ДТП. Она появится позже.