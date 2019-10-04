2019-10-04T12:51:06+03:00
Происшествия

Один человек погиб в страшной аварии по дороге в Павлово

Очевидцы сообщают, что на трассе столкнулись две легковушки [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Одну из машин выбросило с проезжей части.Одну из машин выбросило с проезжей части.Фото: принтскрин видео.
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Жуткая автомобильная авария произошла по дороге в Павлово Нижегородской области. На трассе столкнулись две легковушки, сообщается в паблике «Регион-52».

Две легковушки столкнулись по дороге в Павлово.Видео: https://vk.com/novgorod_52

- Один человек погиб. От сильнейшего удара одну машину выбросило на обочину, вторая - в хлам, - уточнили в соцсетях.

Судя по снятому на месте происшествия видео, один из участников ДТП был на автомобиле «Мицубиси Лансер».

- Самые умные. Думают, успеют обогнать, а старуха с косой побыстрее будет. Берегите себя, - прокомментировал аварию Андрей Гаврилов.

- Не торопитесь, на том свете ждут круглосуточно, - посоветовал Сергей Манцуров.

- На тот свет что ли хотят? О родных подумайте, - взывает Любовь Олеговна.

«Комсомольская правда» обратилась за подробностями в пресс-службу УГИБДД России по Нижегородской области. Однако пока специалисты не располагают какой-либо информацией об этом ДТП. Она появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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