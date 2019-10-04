БК «Нижний Новгород» приглашает болельщиков на вечеринку в стиле 90-х

БК «Нижний Новгород» широко известен любителям баскетбола не только, как один из лучших клубов в России, но и как организатор сумасшедших вечеринок прямо во время матчей. В прошлом сезоне игроки и их болельщики отрывались под рок-н-ролл и 90-е, вытаскивали костюмы супергероев и подпевали группе Queen. И в этом году не планируют отступать от традиций!

5 октября в Нижнем Новгороде официально стартует долгожданный баскетбольный сезон, который начнется с матча Единой Лиги ВТБ БК «НН» - «ПАРМА». В честь этого события в КРК «Нагорный» состоится вечеринка в стиле 90-х, где выступит специальный музыкальный гость. А во время матча пройдет розыгрыш приза не хуже, чем у Леонида Якубовича в «Поле Чудес»!

Матч «Нижний Новгород» - «ПАРМА» (Пермь) состоится в субботу, 5 октября 2019 года, в 16:45.