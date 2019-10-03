2019-10-04T10:55:18+03:00
Общество

Встреча поколений работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прошла в Кстове

Мероприятие было приурочено к 60-летию заводской газеты «Синтез»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Встреча поколений работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прошла в КстовеВстреча поколений работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прошла в Кстове
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1 октября, в Международный день пожилых людей, во Дворце культуры нефтехимиков прошло мероприятие, организованное Советом молодых специалистов совместно с Советом ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - встреча поколений под названием «Ты помнишь, как всё начиналось…» Вечер встречи был приурочен к знаменательному событию - 60-летию заводской газеты «Синтез», первый номер которой вышел в свет 3 сентября 1959 года тиражом в 500 экземпляров.

На встрече собрались лукойловцы разных поколений: заслуженные ветераны предприятия, действующие работники и молодые специалисты. Формат мероприятия – интеллектуальный квиз об истории корпоративного издания, в котором с большим удовольствием поучаствовали все без исключения.

Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по персоналу и административным вопросам Евгений Безбородников отметил, что мероприятия в формате встречи поколений являются доброй традицией для Компании:

- Такие встречи представляют особую важность: связь поколений – это преемственность традиций, передача бесценного рабочего опыта тем, кто только начинает свой путь на производстве, а также опыта жизненного. У нас приветствуются трудовые династии – их много на нашем предприятии. Это замечательно, когда есть возможность проводить такие теплые встречи – говорить о прошлом, думать о настоящем и о будущем. Желаю нашему корпоративному изданию дальнейшего развития, успехов и процветания на творческом поприще!

После игры состоялось торжественное награждение заслуженных работников: из рук генерального директора «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрея Богданова Благодарности и Почетные грамоты получили первые рабочие корреспонденты и почетные члены редколлеггии, а также нынешние ее корреспонденты,главный редактор и верные друзья газеты.

В своём выступлении генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» отметил, что такие встречи поколений имеют особую ценность: - Сегодня повод для неё – знаменательная дата газеты «Синтез». Газета вот уже 60 лет является рупором трудового коллектива, вестником нашего предприятия – её с нетерпением ждут заводчане и ветераны завода. Она не уступает районным изданиям, в ней публикуются актуальные материалы.

Встреча поколений прошла очень тепло и позитивно: ветераны с удовольствием делились воспоминаниями о первой газете, о своих трудовых годах. Все гости могли ознакомиться с историей заводской многотиражки с помощью большой тематической выставки – ярких стендов, рассказывающих о пути становления корпоративного издания, полистав экземпляры подшивок, посетив музей трудовой славы «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», где также была создана специальная экспозиция.

Такие мероприятия доказывают, что ЛУКОЙЛ - поистине большая семья, где всех объединяет общее дело, общий труд и интерес, вне зависимости от возраста и времени.

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