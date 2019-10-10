На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде горит ГАЗель, но пожарные ее не тушат

В четверг, в час пик примерно в центре Мызинского моста в Нижнем Новгороде загорелась ГАЗель. На место происшествия приехали пожарные, но, по словам очевидцев, они почему-то не стали тушить автомобиль. Они стояли рядом, пока огонь полыхал в кабине грузовой машины.

- Что это такое! Тут полно машин, а если она сейчас взорвется?! – негодовали очевидцы.

В это время на Мызинском мосту стояла большая автомобильная пробка. Яндекс.Карты показали, что на мосту были 7-балльные пробки.

В ГУ МЧС по Нижегородской области «Комсомольской правде» рассказали, что пожар произошел в результате аварии: на мосту столкнулись две или три машины (данные еще уточняются), после чего ГАЗель загорелась. Однако пожар был быстро ликвидирован.

- Сообщение о ДТП поступило в 17.00, а в 17.19 стало известно, что пожар полностью ликвидирован, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пострадавших в этой аварии нет.