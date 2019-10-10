2019-10-10T16:06:28+03:00
Общество

«Мама не разрешает»: ЗАГС Дзержинска назвал причины отсутствия детей у одного из городских жителей

Странный запрос пришел от правоохранительных органов
Юлия ДАНЧЕНКО
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ЗАГС Дзержинска назвал причины отсутствия детей у одного из городских жителейЗАГС Дзержинска назвал причины отсутствия детей у одного из городских жителейФото: СОЦСЕТИ
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Необычный запрос пришел от МВД Дзержинска в отделение местного ЗАГСа. Судя по фотографии, которая была размещена в социальных сетях, правоохранительные органы, расследуя уголовное дело, интересовались, есть ли дети у гражданина Чугунова. Также их интересовал вопрос, по какой причине у мужчины может не быть детей.

Но несмотря на столь оригинальный запрос. Заместитель начальника ЗАГСа Дзержинска не растерялся и дал подробный ответ.

Запрос от МВД Дзержинска Фото: СОЦСЕТИ

Запрос от МВД ДзержинскаФото: СОЦСЕТИ

- Отдел ЗАГС Дзержинска главного управления ЗАГС Нижегородской области сооющает о том, что записи о заключении брака, расторжении брака, перемене фамилии не имеется., - написано в ответе ведомства. – Записи акта о рождении несовершеннолетних детей, где отцом указан гражданин Чугунов, не имеется. Причины отсутствия несовершеннолетних детей у вышеуказанного гражданина неизвестны.

Ответ ЗАГС Дзержинска Фото: СОЦСЕТИ

Ответ ЗАГС ДзержинскаФото: СОЦСЕТИ

А дальше указаны возможные причины: Нетрадиционная сексуальная ориентация, защиненные половые контакты, отсутствие сексуального партнера, так исторически сложилось, импотенция, по воле Божьей, медицинские противопоказания, мама не разрешает.

За более точной информацией ЗАГС Дзержинска рекомендует обратиться лично к гражданину Чугунову.

"Комсомольская правда -Нижний Новгород" отправила запрос в ЗАГС Нижегородской области для уточнения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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