2019-10-10T17:26:01+03:00
Общество

В Мулино Нижегородской области прошли военно-тактические учения "Эшелон-2019"

Военнослужащие шести стран отработали самые распространенные ситуации, которые могут возникнуть во время военных действий
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Мулино Нижегородской области прошли военно-тактические учения "Эшелон-2019"В Мулино Нижегородской области прошли военно-тактические учения "Эшелон-2019"Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На военном полигоне в Мулино Нижегородской области развернулись военно-тактические учения «Эшелон-2019», в которых принимали участие не только российские военнослужащие, но и подразделения вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в пресс-службе Западного военного округа.

Специальное учение «Эшелон – 2019» проводится под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги с 8 по 10 октября. В ходе учения военнослужащие шести стран отрабатывают вопросы материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ при подготовке и ведении совместной операции.

Все эпизоды были разыграны с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности «Эшелон – 2019».

Во время учений были отработаны новейшие способы выгрузки боевой техники, что в пять раз сократило время разгрузки железнодорожных эшелонов в сравнении со старыми методами. Выгрузку новыми способами опробовали экипажи танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, бронеавтомобилей «Тигр» и «Рысь», грузовых автомобилей «Урал» и «Камаз».

В рамках учений военнослужащие выполняли задания разной сложности Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В рамках учений военнослужащие выполняли задания разной сложностиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Опробовали военные и новейшую систему мониторинга местоположения автомобильного транспорта на базе «ГЛОНАСС». Она позволила проконтролировать движение автоколонн с топливом, боеприпасами и продовольствием.

В учения приняли участие военнослужащие шести стран Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В учения приняли участие военнослужащие шести странФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В ходе учений успешно прошло и восстановление железнодорожного полотна, а также возведение моста, которые были уничтожены ударом высокоточного оружия условного противника.

Был оборудован полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения. По заданию, военнослужащие во врем боевых действий должны были привезти туда новые боеприпасы. И солдаты успешно с этим справились, доставив более 50 тонн оружия.

Во время учений был организован склад артеллерийских снарядов Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Во время учений был организован склад артеллерийских снарядовФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Необходима во время военных действий дозаправка техники. Причем сделать это нужно в максимально короткие сроки. Во время учений военнослужащие опробовали новейшие автотопливозаправщики массовой выдачи, которые обеспечили горючим одновременно более 100 танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров и артиллерийских систем.

Все необходимые задачи были выполнены успешно Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Все необходимые задачи были выполнены успешноФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Не осталась без внимания и еще одна очень важная вещь – восстановление поврежденной бронетехники. Все, чему противник нанес урон, солдаты смогли быстро отремонтировать.

В учениях приняли участие военнослужащие шести стран Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В учениях приняли участие военнослужащие шести странФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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