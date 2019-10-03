2019-10-03T18:03:00+03:00
Общество

«То ли помои, то ли что похуже»: Нижегородцы заподозрили Водоканал в загрязнении Сортировочного озера

«Комсомолка» узнала, чем на самом деле занимались сотрудники предприятия возле водоема в Канавине [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Вблизи озера проходят сети Водоканала, в том числе располагается технологическая камера.Вблизи озера проходят сети Водоканала, в том числе располагается технологическая камера.Фото: принтскрин видео.
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Бдительные нижегородцы, прогуливаясь днем возле Сортировочного озера в Канавинском районе, заметили ассенизаторскую машину «Нижегородского водоканала». Очевидцы сняли деятельность работников предприятия на камеру мобильного телефона и выложили в соцсетях.

Жители заподозрили Водоканал в загрязнении Сортировочного озера.

- Непонятно, что делает у нас Водоканал. Сливает в наше Сортировочное озер то ли помои, то ли канализацию, то ли что похуже, - заявила местная жительница.

В паблике «Типичный Нижний», где было опубликовано это видео, заявили: «Насколько нам известно, около озера никакой канализации нет, что ее, например, ремонтировать. А очистные сооружения, куда Водоканал должен отвозить отходы, в противоположной стороне города – на Гребном канале».

В пресс-службе «Нижегородского водоканала» заявили, что предприятие ни канализационные, ни какие-либо другие воды в озере не сбрасывало.

- Водоканал в принципе не занимается сбором и сливом канализационных стоков с помощью ассенизаторских машин, - заявили «Комсомольской правде» в пресс-службе. - Вблизи озера проходят сети Водоканала, в том числе располагается технологическая камера. Из-за близости озера она часто заполняется грунтовыми водами. Для обследования запорной арматуры в этой камере илососной машиной проводилась откачка грунтовой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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