«То ли помои, то ли что похуже»: Нижегородцы заподозрили Водоканал в загрязнении Сортировочного озера

Бдительные нижегородцы, прогуливаясь днем возле Сортировочного озера в Канавинском районе, заметили ассенизаторскую машину «Нижегородского водоканала». Очевидцы сняли деятельность работников предприятия на камеру мобильного телефона и выложили в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/735694" frameborder="0"></iframe> Жители заподозрили Водоканал в загрязнении Сортировочного озера.

- Непонятно, что делает у нас Водоканал. Сливает в наше Сортировочное озер то ли помои, то ли канализацию, то ли что похуже, - заявила местная жительница.

В паблике «Типичный Нижний», где было опубликовано это видео, заявили: «Насколько нам известно, около озера никакой канализации нет, что ее, например, ремонтировать. А очистные сооружения, куда Водоканал должен отвозить отходы, в противоположной стороне города – на Гребном канале».

В пресс-службе «Нижегородского водоканала» заявили, что предприятие ни канализационные, ни какие-либо другие воды в озере не сбрасывало.

- Водоканал в принципе не занимается сбором и сливом канализационных стоков с помощью ассенизаторских машин, - заявили «Комсомольской правде» в пресс-службе. - Вблизи озера проходят сети Водоканала, в том числе располагается технологическая камера. Из-за близости озера она часто заполняется грунтовыми водами. Для обследования запорной арматуры в этой камере илососной машиной проводилась откачка грунтовой воды.