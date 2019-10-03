Очередной ремонт на Большой Покровской улице планируется завершить до 7 октября

Работа кипит на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Рабочие принялись укладывать новую брусчатку вместо той, что уложили в рамках благоустройства накануне чемпионата мира по футболу-2018. Не первый день изумленные жители обсуждают в соцсетях очередной ремонт на Покровке. К горожанам присоединился и депутат Госдумы Александр Курдюмов.

- На Большой Покровской в Нижнем Новгороде опять и снова укладывают новую брусчатку. И тут встает лишь один вопрос: сколько можно тратить деньги на «эту историю»? В 2017 году израсходовали почти 180 миллионов рублей на обновление части центральной улицы, - напомнил депутат. - Работа была произведена изначально плохо: покрытие неровное, плиты провалились, мелкие детали в разобранном состоянии… Все сделано неправильно.

Курдюмов возмутился: сколько можно приводить в порядок одно и то же место? По его мнению, нужно сделать один раз, но хорошо. Общественность тоже негодует. Все помнят, как новенькая брусчатка, уложенная в 2017 году почти сразу начала ходуном ходить. И никто не хочет, чтобы история повторилась.

- Сколько раз укладывали, и все очень плохо. Кто принимал, не отвечает за свой недогляд. И неспециалисту видно - ужасная укладка! Носки у обуви царапать и каблуки ломать, - негодует нижегородец Вадим Левашов.

- Мне кажется, виноват не подрядчик, а заказчик. Потому что при должном контроле можно и обезьяну заставить делать все правильно, - уверен другой житель областного центра Андрей Болконский.

За комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в городскую администрацию, где рассказали, что работы по ремонту дорожного покрытия на Большой Покровской улице на участке от Октябрьской улицы до площади Минина ведет ООО «Управляющая компания Возрождение Торговый Дом» в рамках гарантийных обязательств в соответствии с постановлением Первого арбитражного апелляционного суда Владимира.

- Ремонт потребовался из-за локальной деформации тротуарной плитки, - подчеркнули в департаменте благоустройства. - Компания планирует завершить работы до 7 октября.

В профильном также департаменте пояснили, что работы по восстановлению благоустройства Большой Покровской улицы ведется в рамках гарантийных обязательств. Выполнить перекладку брусчатки планировалось раньше, однако, по информации фирмы-подрядчика, возникли проблемы с закупкой материала, поэтому благоустройство ведется сейчас.