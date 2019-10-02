Детский технопарк «Кванториум» открылся на Горьковском автозаводе

«Группа ГАЗ» сейчас по праву считается одной из самых инновационных компаний в стране. Новейшие разработки, наукоемкие технологии, высокотехнологичное оборудование – все это уже стало неотъемлемой частью производства на Горьковском автомобильном заводе. В этой связи особенно важным становится вопрос подготовки кадров – причем не только нынешних, но и будущих. Настоящим прорывом в этой сфере можно считать открытие детского технопарка «Кванториум» на базе Корпоративного университета ГАЗа.

- Особенность этого кванториума в том, что он создан при непосредственном участии Горьковского автомобильного завода, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия. – Благодаря этому есть возможность на конкретных кейсах пройти путь от задумки инженерного продукта до конкретного изделия. Это позволяет детям увидеть, как в реальности работает промышленность. Уже к 2024 году на территории региона должны появиться 14 кванториумов, шесть из которых стационарные и восемь – мобильные.

Ежегодно в детском технопарке будут обучаться около 400 детей. Причем преподавателями для них станут молодые педагоги-наставники. Учебные задания будут формироваться, исходя из реальных производственных потребностей.

Ежегодно в детском технопарке будут обучаться около 400 детейФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

-Детский технопарк – это часть многоступенчатой программы подготовки кадров для предприятий «Группы ГАЗ», - сообщил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Все наши предприятия крайне заинтересованы в формировании высококвалифицированного кадрового резерва в соответствии с мировыми стандартами. Такие кадры востребованы для работы на высокотехнологичных производствах, для выпуска автомобилей новых поколений и участия в перспективных разработках. У ГАЗа накоплен огромный опыт в подготовке рабочих и инженеров будущего и рабочих нового поколения. Мы поддерживаем программу «Робототехника»: обучаеммолодежь в кружках на базе школ, сузов и вузов. Проводим «Робокроссы» – испытания машин-беспилотников, переоборудованных студентами при помощи наших инженеров. Помогаем молодежи раскрыть свой потенциал на специальных кафедрах на базе НГТУ им. Алексеева и на производстве, в ходе преддипломной практики.

Учебные задания будут формироваться, исходя из реальных производственных потребностейФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Помимо детского технопарка на базе Корпоративного университета, дети смогут проходить обучение и в мобильных «Кванториумах». Они созданы на базе каркасного автобуса «ГАЗельNEXT» и представляют собой передвижной образовательный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Здесь дети в возрасте от 7 до 18 лет смогут осваивать навыки виртуальной реальности, робототехники и промышленного дизайна.

- Каскадная система подготовки кадров, включающая в себя «Кванториум» лет через десять обеспечит приток высококлассных инженеров в «Группу ГАЗ», - уверена заместитель министра просвещения России Марина Ракова.

Помимо детского технопарка на базе Корпоративного университета, дети смогут проходить обучение и в мобильных «Кванториумах»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

К слову, пройти обучение в мобильном «Кванториуме» смогут не только нижегородские дети. Уже в сентябре автомобиль отправится в пробег в страны Балканского полуострова.

КОНКРЕТНО

Что будут изучать дети в технопарке «Кванториум»?

*Промробоквантум – создание устройств, которые считывают данные с разнообразных датчиков, управляют индикацией и движением.

*Автоквантум – проектирование и создание дистанционно пилотируемых прототипов транспортных средств.

*Промдизайнквантум – создание эскизов и макетов современной техники, инженерная графика в рамках 2D- и 3D-моделирования.

СПРАВКА

Корпоративный университет ГАЗа, на базе которого создан технопарк – это многопрофильный образовательный центр, в котором разработано более 600 уникальных учебных программ для руководителей, специалистов и рабочих. Учебная база университета насчитывает 28 специализованных классов, оснащенных лабораторными комплексами по гидравлике, пневматике, командоконтроллерам и другим специальностям.