"Мама, я не хочу жить": Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело об изнасиловании 16-летней девушки

«Не надо этого делать»

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по заявлению жительницы Нижегородской области, в котором утверждается, что двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку.

По словам мамы, дочка долгое время не говорила ей о том, что произошло. Но при этом по нескольку раз на дню звонила и писала: «Мама, я не хочу жить».

И лишь спустя неделю мама уговорила дочку все рассказать.

По словам девушки, изнасилование произошло в одной из квартир городка, где она живет. Вместе с подругой она пошла в гости, где была вечеринка. Там они познакомились со взрослыми мужчинами, одному из них 24 года, а второму около 45 лет. За разговором они подливали девушкам алкоголь, но сами не пили. Через некоторое время мужчины решили разделить подружек. Один из новых знакомых предложил отвезти домой одну из девушек. Вторая осталась в квартире.

- Одна девушка сказала: «Давай вернемся», на что он категорически ответил: «Сначала тебя отвезу, потом отвезу ее», - рассказала мама пострадавшей ТК «Кстати». https://www.youtube.com/watch?v=KROadnFczbM

Мужчина действительно вернулся.

- Один из насильников потащил меня в комнату, я говорила, что не надо этого делать, у меня есть молодой человек. Он меня раздел, говорил мне молчать. Положил меня на живот, заломил руки и потом вот это все стало происходить, - рассказала пострадавшая девушка.

После изнасилования девушка хотела одеться и уйти. Но мужчина позвал второго, который, по словам 16-летней девушки, также ее изнасиловал. Причем первый стоял в этой же комнате и смотрел на происходящее.

«Хочу, чтобы и осудили»

Как только мама узнала, что произошло с ее дочерью, она тут же отправилась в полицию писать заявление. А для того чтобы дело не замяли, она решила придать огласке все, что произошло.

- Мне хочется, чтобы эти люди понесли наказание. И все. Мне больше ничего от них не надо, - со слезами говорит мама пострадавшей девушки.

Родственники одного из предполагаемых насильников рассказали, что мужчина женат, и его жена сейчас беременна. Они считают его невиновным и предполагают, что мама с дочкой, которые написали заявление в полицию, позарились на его машину, да и на самого мужчину – «видный парень».

Сами же мужчины саму сексуальную связь не отрицают. Однако утверждают, что все было по обоюдному согласию.