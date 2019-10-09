2019-10-09T11:40:32+03:00
Происшествия

Металлический склад вспыхнул в Канавинском районе на площади 600 квадратных метров

Инцидент произошел в ночь на 9 октября [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В ночь с 8 на 9 октября 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь вспыхнул в металлическом складе на Московском шоссе.

Звонок в дежурную часть поступил около 1:30. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили полыхающий склад, внутри которого хранились изделия из поливинилхлорида. Специальная техника и сотрудники МЧС пытались потушить огонь в течение нескольких часов.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Открытое горение на площади 600 квадратных метров было ликвидировано в 4:25, а все последствия пожара – только около семи часов утра.

К счастью, никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют специалисты правоохранительных органов. В социальных сетях уже опубликованы видео и фото с места происшествия.

Тушение пожара на складе для хранения изделий из поливинилхлорида.09 октября 2019 г. в 01:36 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в металлическом складе, используемом для хранения изделий из поливинилхлорида по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Московское шоссе, д. 320 б. На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова № 2. В 04.25 открытое горение ликвидировано на площади 600 кв.м. В 06.49 ликвидация последствия пожара. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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