Металлический склад вспыхнул в Канавинском районе на площади 600 квадратных метров

В ночь с 8 на 9 октября 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь вспыхнул в металлическом складе на Московском шоссе.

Звонок в дежурную часть поступил около 1:30. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили полыхающий склад, внутри которого хранились изделия из поливинилхлорида. Специальная техника и сотрудники МЧС пытались потушить огонь в течение нескольких часов.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Открытое горение на площади 600 квадратных метров было ликвидировано в 4:25, а все последствия пожара – только около семи часов утра.

К счастью, никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют специалисты правоохранительных органов. В социальных сетях уже опубликованы видео и фото с места происшествия.