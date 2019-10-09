2019-10-09T10:13:51+03:00
Происшествия

«Водитель автобуса не рассчитал скорость»: Нижегородские туристы попали в жуткое ДТП по дороге из Эстонии

Авария случилась под Санкт-Петербургом 7 октября
Юлия ИСАЕВА
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Фото: УГИБДД по СПБ и ЛОФото: УГИБДД по СПБ и ЛО
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в минувший понедельник, 7 октября 2019 года, под Санкт-Петербургом. Микроавтобус, который вез нижегородских туристов, вылетел в кювет с трассы и лег на бок.

Как уточнили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нижегородцы возвращались с экскурсии по Эстонии. Авария случилась около семи часов утра на Таллинском шоссе. За рулем автобуса находился 26-летний молодой человек. Согласно информации, он не рассчитал скорость во время движения.

В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе и водитель. Шестерым медики оказали помощь на месте, еще троих - мужчин 28 лет и 31 года, а также женщину 29 лет - госпитализировали.

Не исключено, что причиной случившегося могла стать плохая погода – накануне синоптики предупреждали о гололеде на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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