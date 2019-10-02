2019-10-02T14:19:54+03:00
Общество

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени Евстигнеева

В высадке лип и кленов также приняли участие сотрудники «Комсомольской правды – Нижний Новгород»
Андрей ВОВК
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Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени ЕвстигнееваЧиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени ЕвстигнееваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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2 октября в сквере имени народного артиста Евгения Евстигнеева на Театральной площади Нижнего Новгорода чиновники, экологи и журналисты высадили липы и остролистные клены.

Глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев отметил, что решение посадить деревья в сквере имени Евгения Евстигнеева в начале октября неслучайно.

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени Евстигнеева Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени ЕвстигнееваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

– Сразу несколько дат в октябре связаны с именем Евстигнеева, - объяснил Алексей Мочкаев. - 9 октября у нашего великого земляка день рождения – в этом году ему бы исполнилось 93 года. 6 октября 2006 года имя Евстигнеева было присвоено Нижегородскому театральному училищу, в котором он учился. А 10 октября 2011 года в драматическом театре был открыт традиционный фестиваль-конкурс имени Евстигнеева.

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени Евстигнеева Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени ЕвстигнееваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Алексея Мочкаева, высадка лип и кленов – это только начало благоустройства сквера имени Евгения Евстигнеева. Весной там планируется обустроить газоны и высадить живую изгородь.

Как рассказал член Совета по экологии при главе Нижнего Новгорода Алексей Краснов, количество высаженных деревьев для этого сквера значительное.

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени Евстигнеева Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени ЕвстигнееваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Высадка деревьев в сквере имени Евстигнеева – это не только дань памяти нашему великому земляку, но это и вклад в охрану окружающей среды, - заключил советник мэра.

В посадке деревьев также приняли участие нижегородские журналисты. По мнению главного редактора «Комсомольской правды – Нижний Новгород» Андрея Вовка, важно, что сквер не просто назвали именем Евгения Евстигнеева, но его наполняют мероприятиями и смыслами:

- Хотелось бы и дальше видеть развитие сквера – например, установить там информационные стенды про Евстигнеева или проводить театральные мероприятия. Ведь этот сквер – один из самых красивых, зеленых и уютных в верхней части города.

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени Евстигнеева Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чиновники, журналисты и экологи высадили деревья в новом сквере имени ЕвстигнееваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вовк напомнил, что он и другие активисты обратились в администрацию Нижнего Новгорода с идеей увековечить имя Евстигнеева в названии площади или улицы еще в 2016 году, но реализовать ее смог только нынешний глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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